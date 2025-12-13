孩子為何鋌而走險？靖娟基金會點出未成年無照駕駛三大成因

未成年無照駕駛已成為國內交通安全的重要隱憂，靖娟基金會OK繃兒童服務中心今天(13日)指出，近5年平均每年有4萬起未成年駕駛案件，呼籲政府正視兒少的移動需求，共同打造更完整的兒少道路安全防護網。

靖娟基金會OK繃兒童服務中心13日舉辦「未成年無照駕駛防治記者會」，他們指出，根據交通部公路局近5年統計，平均每年有4萬起未成年駕駛案件，國外研究也顯示，未成年無照駕駛並非單一原因所致，是孩子、家庭與制度交織下的結果，加上同儕影響與經驗不足，使青少年更容易在缺乏準備的情況下上路，面臨高度事故風險。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，未成年者的車輛有54.3%為家人提供，並有52.3%的家長知情仍默許，有不少孩子提到是在朋友的鼓勵或陪伴下第一次騎車上路，再加上偏鄉交通不足與打工需求，使孩子更容易因生活所需而無照騎乘上路。

許雅荏強調，未成年兒少上路風險背后隱含的是交通替代方案不足、家庭支持匱乏與教育落差等結構性問題，不能單以「違規」視之。她說：『(原音)我們基金會在個案服務過程當中看到太多這種令人心疼的一個故事，孩子明明知道騎車是有風險的，但是因為家裡沒有人可以接送他，或者是偏鄉的交通沒有辦法讓他上學或打工，所以他不得不在他同儕的推波助瀾之下就上路了，就把他的生命推上這個道路。』

許雅荏說，從OK繃兒童服務中心辦理的座談中發現，第一線工作者普遍反映，現行處遇多以罰緩及單向講習為主，許多孩子在參與講習時缺乏投入感，難以真正理解風險與責任，而部分累犯兒少因罰緩與講習時數過多，反而更難回到合法的軌道。

許雅荏也提出三點訴求，包括規劃階段性、分眾式交通安全教育與宣導；建立初犯累犯差異化處遇機制；推動親子共同參與的互動式道安課程，呼籲政府正視兒少的移動需求，共同打造更完整的兒少道路安全防護網。