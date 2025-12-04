孩子玩出邏輯力！「玩麥塊學程式」巡迴課程結業 超過210名學生成果亮眼

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】由桃園市中壢家長會長協會主辦、桃園市政府教育局指導的「玩麥塊學程式－國小程式素養巡迴計畫」，於11月30日在青埔國小活動中心舉行成果發表暨結業式，由教育局主任秘書蔡聖賢親自出席，與家長、學校代表共同見證孩子們在程式教育上的成長與突破。

本次巡迴課程自10月19日於新街國小啟動，以「公益列車」為理念深入中壢八所國小，包括新街、青埔、信義、元生、興仁、自立、龍岡及普仁國小，共開設8場初階課程與2場進階課程，累計超過210位學生參與。

課程由專業兒童程式教育團隊規劃，以孩子熟悉的 Minecraft 介面作為引導，透過任務挑戰、協作建築與多元情境，帶領學生實際操作程式邏輯、條件判斷、迴圈、陣列與模組化設計等核心概念，讓孩子在遊戲中自然培養邏輯力、創造力與問題解決能力，成功將資訊素養教育扎根校園。

成果發表會中播放課程紀錄及精彩照片，呈現孩子們投入學習、積極挑戰的神情；從孩童與家長的回饋中，更能感受到遊戲式學習帶來的高度動機與成效。

教育局主任秘書蔡聖賢致詞時表示，本次計畫以遊戲化課程成功提升學生學習興趣，不僅讓孩子培養邏輯思維，更開啟未來資訊教育的探索之路，教育局未來也將持續支持此類優質教育活動。

桃園市中壢家長會長協會理事長黃崇真指出，協會多年來持續以公益方式推動教育活動，希望不論家庭背景或居住地，每位孩子都能平等接觸資訊教育。本次巡迴計畫能順利推動，是家長會、學校及政府共同努力的成果。

桃園市中壢家長會長協會理事長黃崇真。（記者翻攝）

桃園市中壢家長會長協會表示，活動受到家長、孩子熱烈迴響，期許未來能持續舉辦，讓孩子在數位素養的道路上邁出重要一步。

