孩子玩彈弓飛鏢遭劃破臉縫三針 看兒慘狀心痛提醒「別再受害」

孩子手上的玩具安全嗎？一名家長在粉專分享一起孩子玩玩具受傷的經歷，指出兒子在公園玩彈弓飛鏢玩具，卻突然發生意外，飛鏢造成臉部受傷，趕緊送急診縫了三針，提醒其他父母留意玩這種玩具，避免再有人受害。

「大心家電空調」分享孩子玩玩具不慎受傷的經驗，表示孩子在公園玩彈弓飛鏢，是一種往天上射的玩具，過去玩過許多次都沒事，卻沒想這次發生意外。兒子沒有拉好，玩具就從他臉滑過去，臉頰皮開肉綻。家長見狀便馬上送他掛急診縫了三針，看到孩子受傷的樣子感到相當心痛。

這位家長原本以為是自己孩子運氣不好，但認為這應該不是偶例才分享，希望其他父母要注意這類玩具，不要再有孩子發生意外。網友看到貼文後，有感謝家長提醒，立刻把家中這類玩具丟掉，甚至有人認為這樣的玩具危險，應該禁止販賣。

有網友指出，任何工具、玩具及用品不適當使用，都有一定危險性，就算標示是適合嬰兒玩具及小朋友玩具，家長應該在孩子遊玩前了解清楚如何操作，再同小朋友一起玩。當小朋友熟悉及適應後，才可讓他單獨玩樂；有網友則分享小時候經歷，說以前玩過，回彈到自己的手超級痛，後來就不敢玩了。



