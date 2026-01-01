孩子生母變「那個人」！呂秋遠曝被告近10案：一生做過最愚蠢的事

林沄蓁（左圖）與呂秋遠結束感情之後，提告多項官司。（翻攝自作家H直播、呂秋遠臉書）

知名律師呂秋遠去年爆發私生子風波，今天（1日）在臉書回顧2025年，透露被「那個人」提告近10件訴訟與檢舉，但強調自己「一件都沒告她」，疑似就是指孩子的生母林沄蓁；他也提到「這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一」，但現在還不想談，等到塵埃落定以後，才會分享心路歷程。

呂秋遠與實習律師林沄蓁短暫相戀，女方懷孕產下孩子，控訴呂「始亂終棄」不認領告上法院，不過男方其實已完成認領登記，判決駁回，但因判決書曝光爆出有私生子一事。呂秋遠曾經向林女表示，若堅持生下小孩無法繼續共事，林女被離職後向北市勞動局申訴「懷孕歧視」，並提民事訴訟求償100萬元。

勞動局去年10月審定構成懷孕歧視，開罰30萬元；林沄蓁也提起民事訴訟，向呂秋遠及事務所求償百萬，日前首度調解，呂秋遠並未現身，僅律師出庭，因呂秋遠不承認有相關行為，對於勞動局裁罰也提出訴願，雙方未達成共識，法院將開庭審理。

呂秋遠未提及訴訟與檢舉細節，強調不是默認對方指控：「我沒說話，不代表我承認那個人說的是事實好嗎？」認為在情緒尚未沉澱前，急著為自己辯解並不合適，並引用一句話形容當下的心境：「許多悲劇，10年後來看是喜劇；許多喜劇，10年後來看卻是悲劇。」





