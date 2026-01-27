孩子生病不舒服，要掛急診還是在家觀察？兒科醫提供「6個判斷指標」

當孩子因突發疾病被送到急診時，對家長而言往往是一段身心備受煎熬的過程。孩子的病情變化迅速，家長心情焦急，醫療人員也必須在有限時間內做出判斷。在這樣高度緊張的情境下，家長如何描述孩子的狀況，也會直接影響診斷與處置的速度與準確性。對此，醫師分享在急診時可採用的3個說法，助醫療人員做出適當的的判斷與處置。







急診壓力易有資訊落差



台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰指出，兒童急診與成人急診截然不同，醫師面對的是不會表達症狀的孩子，以及焦慮又急切的家長。在時間壓力下，醫療團隊需要一邊評估病情，一邊還得安撫家屬情緒，並且清楚說明病情與處置方式，溝通挑戰相當大。

吳昌騰表示，急診診療會以症狀處理和等待檢查結果為優先，以決定下一步該怎麼做，這可能會在無意間導致家長感到被忽視或資訊不足；有時醫師講得太快、用語過於專業，也可能讓家長聽不懂，進而產生誤解。

例如部分家長急著要求為小孩打點滴，但對醫療人員來說，點滴只能補充體液，並不是治療手段，孩子若可以自行喝水，反而是更好的方式，還能避免點滴漏針風險；也有家長期待醫師積極安排檢查，但若是病毒感染時，觀察與支持性治療才是主軸，檢查未必會改變治療策略。





「3大說法」助醫掌握病情



家長該如何做比較好？吳昌騰提醒，溝通是急診中關鍵的醫療行為，建議家長將抽象的感受轉換成具體的描述，例如有些家長會說孩子「怪怪的沒精神」，如果可以轉換成「早上8點開始發燒，退燒後活動力仍差，叫名字要等3～5秒才有反應，飲食量不到平常的一半，小便只有1次」，醫師就能更快掌握孩子的狀況。

建議透過3大說法，幫助醫師快速掌握病情：

說出時間軸： 症狀什麼時候開始？變化的速度如何？退燒後活動力有沒有恢復？

例如：「早上8點發燒，中午吃藥後雖然退燒，但活動力仍然很差。」

描述和平常不同的地方： 強調孩子和平常相比的異常反應，尤其是具體行為或表現。\

例如：「平常孩子會跑跳，但今天回家後就躺著，叫了4-5次才有反應。」

盡量量化細節：用數字或次數描述喝水、排尿、嘔吐、拉肚子等情況。

例如：「今天只喝了200毫升牛奶，尿布從早上到現在只換過2次」。

除此之外，建議家長也可用手機拍下照片或影片給醫師參考；孩子若在家裡已有吃過退燒藥等藥物，也要告知藥名、劑量、服用時間和用藥後的反應，都可以幫助醫師鑑別診斷。





什麼時候該去急診？



家長常常會困惑，孩子生病時究竟該先在家觀察，還是立即前往急診？對此，吳昌騰提醒，判斷關鍵不只在體溫高低，更重要的是孩子的精神狀態與呼吸狀況。

以下提供就醫判斷準則，供家長參考：

可先觀察：能玩能喝能尿、呼吸不費力，多半可先觀察。 需要立即送急診的警示症狀：

嗜睡、叫不醒、抽搐

呼吸急促或胸口明顯起伏、嘴唇發紫

皮膚出現紫斑/點狀出血，皮疹按壓不會退色

6～8小時幾乎不尿、持續嘔吐無法喝水

反常安靜或持續尖銳哭聲

3個月以下嬰兒發燒超過38度

到急診要帶的資料：最近體溫與時間、喝水與小便次數、最近吃的藥、過去病史。 若途中病況惡化，立刻改搭救護車或事先聯絡急診室尋求電話指引。

吳昌騰強調，兒科病人的臨床症狀常是模糊的，不同病程的表現可能不盡相同，醫師很難憑單一時間點的症狀，就有絕對把握判斷病情，因此很依賴家長的觀察。對於兒科而言，家屬的主訴往往比理學檢查還可靠，只要掌握溝通要領，就能幫助醫療人員及早做出正確診斷。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子生病不舒服，要掛急診還是在家觀察？兒科醫提供「6個判斷指標」