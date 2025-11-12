孩子發燒逾3天恐非小感冒！ 10歲女童燒一週竟變敗血症
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
孩子發燒，只是小感冒？家長最需警覺「燒多久了」！新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕近期就收治一名10歲女童，發燒一週後，出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，檢查發現中耳已化膿，化驗確診肺炎鏈球菌感染，甚至由嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天；林千裕提醒，一般發燒症狀約2到3天，但若超過3天，就應懷疑已有細菌引發第二波感染，務必儘速就醫，以防變成重症。
11月12日是「世界肺炎日」，今年世界肺炎日的主題就是「Child Survival（守護兒童生存）」，而肺炎鏈球菌正是引發肺炎主要的危險因子，5歲以下的嬰幼兒及孩童是危險族群。
林千裕說，新冠解封後，全球進入「免疫負債」還債期，疫情期間消失的呼吸道疾病紛紛捲土重來，肺炎鏈球菌疫情也跟著升溫。截至今年9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診數已比去年同期增長9.7%。尤其秋冬在新冠、流感夾擊下，肺炎鏈球菌更容易趁虛而入。
林千裕表示，肺炎鏈球菌是相當狡猾的細菌，研究顯示，幼兒園的健康兒童約5分之1鼻腔中帶有此菌，平時和平共存，一旦孩子感冒，就會伺機侵入，引發所謂「繼發性感染」，造成中耳炎、肺炎等症狀，也可能透過噴嚏、接觸等方式傳染給其他孩子，防不勝防。
以新竹馬偕兒童醫院為例，陸續已收治2至3例併發肺膿瘍的孩童重症個案，甚至有一例不幸併發腦炎病逝。
林千裕強調，孩子免疫系統還不成熟，各種小感冒都可能導致發燒，一般發燒症狀約2到3天，但若超過3天，就應懷疑在第一波病毒感染後，已有細菌引發第二波感染，務必儘速就醫，以防變成重症。
肺炎鏈球菌疫苗是屏障，林千裕說，台灣目前公費提供「2+1」劑型，於寶寶1歲前接種二劑、1歲後接種一劑13價疫苗。很多父母不解明明打過疫苗了為何還會感染？這是因為肺炎鏈球菌有超過百種血清型，目前也有其他防範特定型別的自費疫苗，建議家長可與醫師充分討論，根據孩子的狀況做出最合適的決定。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
最新採檢又驗出一顆「毒雞蛋」！ 食藥署：連蛋雞羽毛也含芬普尼
