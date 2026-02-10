孩子的安全不能打折！仁福里里長李秀琴會同黃崇真議員服務處 會勘幼兒園前高風險路口

【警政時報 陳世軒／桃園報導】為改善桃園市中壢區仁福里居民交通品質，仁福里里長李秀琴今（10）日會同交通局、陳情人及桃園市議員黃崇真大內壢服務處，前往華勛街綠蒂幼兒園前進行會勘，針對車輛通行及人本交通展開討論。

中壢區 仁福里里長李秀琴今日同陳情人陳賢澤及桃園市議員黃崇真大內壢服務處團隊，前往綠蒂幼兒園前會勘，針對車輛及行人權益平衡展開討論。（記者陳世軒攝）

李秀琴表示，由於華勛街和華安二街在幼兒園前交會，形成Y字路口，若行人穿越馬路時有一處路口為綠燈號誌，可能增加相撞的意外發生風險，因此設計為所有路口紅燈時行人才允許通行的方式，「這一側（華勛街右側路口）過來，行人和行車會交織，另一側綠燈時行人又無法通過，為了安全最終採行行人專用。」此外，李秀琴進一步提出可將行人號誌時間增加，從原先的24秒上升至27到30秒，確保行人及幼兒園孩童出入安全最大化。

華勛街、華安二街於幼兒園前交會成三叉路口，行人穿越馬路意外風險高，因此號誌設計為所有路口紅燈時行人才允許通行。（記者翻攝）

不過陳情人提出，由於自身職業為幼兒園司機，平日為接送孩童在清晨就會前往該處，此時為離峰階段並未有大量行人通過，但仍需等待方能通行，「天氣很冷或很熱的時候就要在那邊風吹日曬，又沒有人過馬路。」因此他建議，路口於尖峰時段及孩童上下學時仍可維持行人專用號誌方案，但離峰時段如清晨或半夜則以行車為主。

陳情人提到，離峰時段該路口並未有大量行人通過，因此建議尖峰時段維持行人專用號誌方案，但清晨或半夜則以行車為主。（記者翻攝）

對此，服務處主任張輔民比較中原大學外路口，也採行類似方案，將號誌分為尖峰及離峰運作，不過若需進一步調整幼兒園外區域號誌，需取得包括交通局和區公所等各部會同意。李秀琴和交通局討論後，承諾陳情人會將情況如實報告，以公文盡快回覆後續進度，以確保平衡孩童及行車權益。

