孩子的聲音不再被忽略 BYSO攜手台灣科藝協會實踐永續教育

記者/李明真報導

12月7日，嘉義布袋港的海風中夾雜著前所未有的熱烈掌聲。由台灣科藝文教協會主辦的「2025年第三屆布袋音樂節」在近萬人的見證下圓滿落幕。然而，這場活動的意義遠超過一日的煙火與喧囂；它是一個巨大的見證現場，證明了當資源正確導入，偏鄉孩子的可能性正在被實際實現。而布袋音樂節，也是一場關於「看見」與「被看見」的教育革命起點。

翻轉教育！讓不可能變成可能的制度創新

長期以來，偏鄉音樂教育受限於師資與經費，孩子能接觸的往往僅止於直笛、太鼓或簡易樂隊。但台灣科藝文教協會不願讓孩子的才華受困於地理位置。理事長蕭愉霈秉持著「我不能停，因為孩子在等」的信念，在艱辛草創的第一屆與穩健的第二屆基礎上，於今年大膽成立了 布袋青少年交響樂團 (BYSO) 。

廣告 廣告

BYSO是台灣首創的跨校合作交響樂團，集結了布袋鎮內五所中、小學的孩子。這不僅是樂器的升級，更是教育制度的突破—透過協會引入專業師資與正規編制，讓原本被視為「不可能」的交響樂夢想，在布袋的土地上扎根。

「BYSO就像大聯盟，我也想加入。」在籌備過程中，一位孩子說出了這句讓所有工作人員動容的話。對於都市孩子而言，學音樂或許是日常；但對於布袋的孩子，能夠穿上正式團服、拿起樂器，被選入BYSO，就像是棒球員進入了「大聯盟」一樣，是一種至高無上的光榮。這份榮譽感，成為了驅動他們練習、克服跨校排練困難的最大動力。

布袋青少年交響樂團首次公開演出，270人大合奏象徵偏鄉音樂教育跨域合作的重要里程碑。圖/台灣科藝文教協會提供

孩子的聲音被聽見與被需要 在合奏中找到社會的位置

本屆音樂節的高潮，莫過於BYSO與台北市民交響樂團及知名指揮家林天吉老師的同台大合奏。對於這群孩子來說，這不是單純的舞台演奏，更是一次深刻的「存在感」確認。

新岑國小的蔡達宥媽媽激動地分享：「孩子以前很害羞，但加入樂團後變得很有自信，散發出來的氣質真的不像鄉下小孩」。在合奏中，孩子們第一次真切感受到，自己的聲音不再是微不足道的背景音，而是整個樂團、整個世界不可或缺的一部分。這種「被需要」與「能貢獻」的經驗，正是偏鄉教育中最珍貴的賦權。

布袋青少年交響樂團團練情形，孩子們透過合奏培養默契與自信。（右一：蔡達宥小朋友）圖/台灣科藝文教協會提供

十年深耕的溫柔堅持 從三人行到一群人的文化ESG實踐

這場音樂節的璀璨煙火，並非一時興起的慶典，而是一顆在布袋土壤裡埋了十幾年的種子，終於開花結果。台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈感性地表示，這份對偏鄉教育的承諾，並非始於第一屆布袋音樂節，而是源於十多年前她看見了偏鄉藝術及科技教育的迫切需要。

在這條漫長且艱辛的道路上，蕭理事長並非獨行。她特別感謝、格拉茲音樂、創璟國際品牌顧問的褚若堯與盛德好整合行銷的林士豪兩位創辦人。他們與蕭理事長的結緣早在十幾年前，是共同創立協會、默默推動偏鄉教育的長期戰友。這份跨越十年的情誼，超越了商業合作，轉化為對地方教育的堅定倡議 ，正是文化ESG中「長期陪伴」與「永續經營」的最佳典範。

因為這份長期的信任與耕耘，協會成功凝聚了被稱為「布袋音樂節靈魂團隊」的在地藝文力量。同時，這股善的循環也吸引了各界企業的響應，以及眾人對家鄉教育資源的全力爭取。是這群夥伴十年如一日的努力，將資源一點一滴匯聚，才讓布袋的孩子從原本的缺乏機會，到如今能與台北市民交響樂團同台，擁有屬於自己的永續舞台。

十年同行，成就一座城市的文化力量。左起為盛德好整合行銷創辦人林士豪、常務理事洪敦翰、台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈、創璟國際品牌顧問創辦人褚若堯。圖/台灣科藝文教協會提供

未完待續 教育的永續從來不是一時的宣示

第三屆布袋音樂節的落幕，象徵著下一階段的開始。台灣科藝文教協會已啟動未來的擴大計畫：第一，BYSO擴編與深化。除了樂團持續運作，更計畫成立合唱團，讓更多不會樂器的孩子也能擁抱音樂。第二，科藝教育紮根。持續爭取資源，擴大科學、科技（AI/無人機）、環境保育與語文的培育計畫範圍。第三，音樂節籌備啟動。持續推動 BYSO 走向社區化，整合在地藝文團體，讓離鄉遊子有家可歸。

教育的永續，從來不是一時的宣示，而是長時間的選擇，有人願意一次又一次回到現場，把承諾落實在每天的陪伴之中。布袋音樂節正是在這樣的累積下持續前行，不急著抵達終點，而是穩穩地走著。未來的一年，這條路仍會延伸，在布袋，將有更多孩子站上舞台，讓自己的光被看見。想了更多關於布袋音樂節的最新資訊，請進入台灣科藝文教協會的官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/LightForGrowth/查看。