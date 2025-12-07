孩子睡身旁北市教授照樣激戰人妻 辯「她老公放任」法官找出打臉鐵證

一名教授與人妻偷情，竟在飯店房間中趁小孩睡著大膽發生性關係。（示意圖，Pexels）

台北一名人夫阿豪（化名）控訴教授阿慶介入他的婚姻，竟與他的妻子金蓮發展出不尋常的不倫關係。阿豪發現兩人不僅用通訊軟體傳情，還私下出遊，教授甚至有他家裡的鑰匙，這讓他難以接受，決定向教授提告，索賠150萬元的精神損失。

為何偷情的教授指稱小三丈夫默認兩人關係？

面對阿豪的指控，教授阿慶極力否認所有不當行為，辯稱是金蓮主動靠近，他只是提供協助。他甚至反過來指控阿豪，認為他「放任」妻子與自己交往，加上夫妻事後仍持續在社群秀恩愛，主張他默認這段關係，還已經原諒妻子，因此他的配偶權並未受損，要求法院減輕他的賠償責任。

法官如何發現教授偷情證據？

不過，法官在審理過程中，發現了阿慶教授在另案中的一份重要證詞。阿慶在該案中親口坦承，曾帶金蓮及其幼女到日本旅遊，並在東京的酒店房間內，趁著孩子睡覺時，與金蓮發生了性關係。此外，兩人也曾在台北東區的電影館包廂內有親吻、愛撫等親密舉動。法官依據這份自白，認定阿慶的行為確實侵害了阿豪的配偶權，且情節重大。

法官痛斥偷情教授

法官對於教授阿慶主張的「人夫默許」或「自己也有錯」的辯解，皆未採信。法官直接點出，阿豪事後維持婚姻表面上的和平，不等於他事前同意這段外遇，更不代表他已經原諒。法院重話批評阿慶身為教授，竟然還做出在孩子面前與人妻激戰的無恥行徑，對家庭造成巨大傷害，嚴重侵害了阿豪的配偶權。考量到教授的身份與和惡劣情節，酌情裁定阿慶應賠償阿豪精神慰撫金40萬元。全案可上訴。

