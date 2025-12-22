孩子稱「今年不想出國」家長驚訝 過來人歎：青春期都這樣

許多民眾喜歡趁寒、暑假帶孩子出國旅遊。有網友分享，每年暑假都會帶孩子到國外旅行，沒想到今年孩子卻表態「不想出國」，讓原PO十分驚訝，忍不住好奇「也有青春期小孩這麼不喜歡出國嗎？」引發熱議。

有網友在論壇Threads發文，透露自己每年出國六、七次，暑假也習慣帶孩子到國外旅遊至少一個月，沒想到今年孩子卻表態「不想出國， 因為這樣玩遊戲的時間都沒了」，讓原PO相當驚訝，忍不住好奇其他家長的經驗談，「也有青春期小孩這麼不喜歡出國嗎？」

不少網友分享可能原因「這麼頻繁，可能連大人都覺得累而且喪失出國的新鮮感，感覺頻率可以減半」、「沒有新鮮感」、「太頻繁出國，小孩已經習以為常，沒有新鮮感」、「小孩本來就沒有那麼愛出國，尤其青少年只想待在家打電動」、「是青春期的小孩不想跟爸媽出遊」、「應該是純粹不想跟著父母，青春期都會這樣想的」、「不是不喜歡出國，是不是想和你們去玩了。要是朋友們約他出國，你猜他會不會去？」

也有網友分享經驗談「我兒子，也是從小出國去到膩了，國中就開始不想跟父母出國了」、「對，這寒假要帶兒子們去日本滑雪，那天問才知道其實國二的兒子沒有特別興奮，覺得去或不去都好（在家最開心）」、「國中寧可跟朋友去逛街看電影，也不想跟父母出門吃什麼、買什麼都要被管」、「好像都會這樣，今年我兒子跟同學去日本，四個月後我們帶他們去澳洲，出發澳洲前，他說他一點都沒有興奮感，但去日本前，他光想到要跟同學要去玩就好開心激動」。

撰稿：吳怡萱






