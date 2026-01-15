孩子穿夠沒？醫指導正確判斷法 摸頸背溫熱乾燥最精準





【NOW健康 辰蘊如／新竹報導】冷氣團一波接著一波來襲，5歲的小宇一早出門上幼兒園，媽媽堅持要他穿上厚外套、圍上圍巾，還不忘提醒老師中午要替孩子加件背心。到了幼兒園，老師卻發現小宇滿頭大汗、臉頰紅通通，一摸背部竟然黏膩濕熱，內衣都被汗水浸濕了大半。這樣的場景，許多爸媽一定不陌生，但怎麼正確判斷孩子穿得夠不夠，真的讓家長也是傷透腦筋！



孩子體溫天生高 別用大人標準



許多父母不知道的是，兒童的基礎體溫本來就比成人略高。小兒專科盧英仁醫師指出，寶寶體溫比成人高，這是因為孩子的新陳代謝速度快，在代謝過程中會產生熱能，加上新生兒皮膚較薄、皮下脂肪相對較少，身體產生的熱量很容易透過皮膚傳遞到體表，讓大人覺得孩子摸起來很燙。此外，兒童大腦中負責調節體溫的下視丘功能尚未發育完全，體溫調節能力較差，更容易受到外界環境影響，這也是小孩特別怕熱又怕冷的原因。

正因如此，用大人自己的體感溫度來判斷孩子冷不冷，往往會出現「媽媽覺得冷」但孩子其實已經熱到不舒服的情況。醫師表示，過度保暖不僅讓孩子出汗不適，還可能導致熱疹或因汗水未及時擦乾而著涼，反而適得其反。



摸頸背是關鍵 溫熱乾燥剛剛好



判斷孩子穿衣是否適當，其實有個既簡單又準確的方法。盧英仁醫師建議家長可以透過觸摸孩子的頸背來判斷，若是摸起來溫溫的、沒有流汗，就表示穿得剛剛好；倘若摸起來很涼，就再多加衣服保暖。相反的，若摸起來很燙甚至出汗，就要減少衣服，因為頭頸部位最接近身體核心溫度，不會像手腳末梢容易受環境影響而偏冷，因此是最準確的判斷依據。



至於許多父母擔心的手腳冰冷問題，其實孩子的末梢血液循環本來就比較差，只要手掌心是溫暖的，就不需要過度擔心，或因手腳冰涼就猛加衣服。醫師說明若為孩子挑選衣物時，應以透氣散熱為原則，並根據溫差變化隨時調整，才能真正讓孩子舒適又健康。下次幫孩子穿衣前，不妨先摸摸頸背，再看看是否有必要穿上那件厚外套。



