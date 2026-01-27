孩子突滿身紅疹？醫揪「這1種衣服」很暖卻超雷 還可能愈來愈癢

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

最近天氣轉涼，雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師分享，診間看到不少身體冒出紅疹的小病患。很多爸媽急著問：「醫師，是不是過敏？還是傳染病？」結果仔細詢問病史，最近常穿有「內刷毛」衣服！

為什麼不建議直接穿刷毛衣/毛衣？

顏俊宇指出，雖然刷毛保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小朋友來說，這可能是皮膚的災難！

1、摩擦刺激：刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎。

2、悶熱不透氣：這種材質保暖力強但排汗差。孩子活動量大，汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹（痱子）或讓蕁麻疹大發作。

別忘了內層重要性 建議「洋蔥式穿法」

不管天氣多冷，顏俊宇建議，接觸身體的第一層（內衣）請務必選擇「純棉質」！純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。

如果紅疹已經發作 居家護理這樣做

1、洗澡水溫不過高：過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢。

2、簡化清潔：建議不要使用過多的沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激。

3、關鍵保濕：沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏障。

（圖片來源：motionelements）

