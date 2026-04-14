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孩子總說「頭痛不想上學」是藉口嗎？研究證實「1關鍵」恐是真生病
孩子說「頭痛不想上學」，家長常常認為他們是想偷懶，但其實不是這樣。台北榮民總醫院副院長王署君於《你可以不頭痛》一書中，結合30多年臨床經驗與診間真實案例，帶領讀者認識頭痛、紀錄頭痛、管理頭痛，並找頭痛的根本原因，改善長年反覆發作的頭痛困擾。以下為原書摘文：
頭痛不能上學是藉口嗎？
兒童、青少年的頭痛，多半是真的不舒服。我常跟青少年的家長說，很多時候孩子並非不肯上學，是真的沒辦法上課，尤其頭痛發作常常會痛到沒辦法上學，必須要先處理。在國外，孩子不上學的話，學校是要像拉警報一樣處理，要很謹慎看待這個狀況。
除了頭痛本身，我認為兒童或青少年因為頭痛產生的情緒問題，也要一併處理。在門診有位媽媽告訴我，孩子因為頭痛鬧休學，我會跟孩子說：「你去上半天課，真的痛到不行再回家休息。」
記得有位很帥、體能很好的高中男生來就診，他時常頭痛，一發作就很嚴重，痛到沒辦法上課，陪同的媽媽邊說還邊掉淚。我跟媽媽說，我們來想辦法讓他復學。孩子頭痛嚴重時，就住院2、3 天進行治療，在很短的時間內他的頭痛大幅減少，後來也控制得很好，順利回學校，孩子和家長都很高興，這樣的孩子我們治療過好幾位。
以前大人聽到孩子說「頭痛不想上學」，常常認為他們是想偷懶，但現在的研究已經非常清楚的證實：頭痛是大腦的疾病，偏頭痛患者血液中的CGRP 濃度就是比較高， 這是生物性問題而非情緒心理問題。
有研究甚至發現，偏頭痛發作時，患者大腦中的血清素濃度反而比較接近正常人，因此有些人也認為，偏頭痛發作是身體內在不平衡，迫使大腦產生必要的平衡作用，才會產生這種症狀，我認為這件事情很值得大家好好研究。
兒童注意「腹部偏頭痛」
最近有個針對100位兒童的研究發現，兒童常常抱怨肚子痛、生長痛， 5年之後發展成偏頭痛的機率比一般孩子高很多。我兒子很小的時候常常肚子痛，而且很痛，痛到臉色發白，大概會痛1小時，痛的部位就是肚臍周圍，我太太帶他掛急診，以為是不愛吃蔬菜導致便祕，實際上就是偏頭痛的早期症狀。
頭痛和肚子痛或生長痛感覺沒有關聯，實際上是同樣問題。這類孩子在早期是用其他疼痛去表現偏頭痛，這種肚子痛型的偏頭痛稱為「腹部偏頭痛」（Abdominal Migraine），為偏頭痛的相關症狀，其實還滿常見的。
小孩子腹部偏頭痛的時間較短，約2個小時，可能會痛到冒冷汗、臉色發白，可是痛完後又可以正常跑跑跳跳。另外，研究也發現嬰兒半夜啼哭，整晚哭不停，父母束手無策甚至要帶去廟裡收驚，可能也是偏頭痛的早期症狀。
根據歐美研究，夜哭嬰兒的父母有偏頭痛的機率比一般人高了2倍，代表夜哭可能也是嬰兒偏頭痛的表現。以前認為夜哭是腸套疊、肚子絞痛，實際上都錯了，它就是偏頭痛的相關症狀，可能來自父母偏頭痛的基因遺傳。如果是偏頭痛相關的腹痛或夜哭，時間過了就會好，可以不用吃藥或處理，像生長痛也會隨著時間好轉。
另外，有些孩子會出現眩暈症，以前常聽陪同就診的家長說孩子暈到站都站不穩，要去抱桌子、抱椅子，而且看過好多醫師都看不好，這個稱為「陣發性眩暈症」，小孩常發生，長大就會好，不用擔心，因為這也是偏頭痛早期症狀的表現。所以有偏頭痛的家長如果孩子有以上症狀，就可以放心，不需要做一大堆沒有意義的檢查。
（本文摘自／你可以不頭痛：頭痛權威王署君醫師 擁有正確知識，輕鬆控制你的頭痛／天下文化）
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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子總說「頭痛不想上學」是藉口嗎？研究證實「1關鍵」恐是真生病
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