孩子缺陷算誰的？ 律師拋「代孕」3難題：想當父母不是罪

《人工生殖法」和代孕議題近來引起討論，律師劉韋廷拋出3大代孕難題，支持修法築起法律底線，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

立法院近日審議《人工生殖法》草案，人工生殖與代孕議題再度引發社會熱烈討論。律師劉韋廷分析指出，台灣有許多人是想生卻生不出來，被迫遠赴海外求子，但往往伴隨高昂代價與難以承擔的法律風險。他拋出代孕3大難題，直言支持修法要前進，希望台灣別走入「全開放或全否認」的極端。

各國人工生殖制度有何差別？

律師劉韋廷昨（9日）在臉書發文，對於人工生殖法的議題，提出看法。他指出，立法院近日在審《人工生殖法》修法，最大的關鍵字就是「代孕」，直白地說台灣不是沒人想生，而是很多人「想生卻生不了」，最後被迫把人生交給國外的制度。

比較各國人工生殖制度，劉韋廷指出，海外求子市場存在極大落差，美國提供一條龍、制度完整、合約成熟且糾紛少的制度，但天價費用讓一般家庭望塵莫及；預算有限的家庭，只好轉往泰國等國家，儘管價格可負擔，但制度灰色、監管不足，常常「省了錢，卻賠上一輩子」。

律師點出代孕有哪3大難題？

劉韋廷表示，處理過多起人工生殖糾紛，他發現跨境人工生殖最可怕的不是技術，而是「身分與責任」沒被法律釘牢，而人工生殖的問題，「你以為你在委託生小孩，實際上你在簽一份人生風險合約。」

劉韋廷也提出人工生殖3大難題，支持修法要前進，難題包括：

孩子出生若有重大缺陷，誰能、誰該負責？ 代理孕母若仍有婚姻，法律上孩子到底算誰的？ 若委託方反悔、不想要孩子，法律要保護誰？孩子怎麼辦？

修法核心最該保護誰的利益？

「希望台灣別走入全開放或全否認的極端。」劉韋廷認為，少子化不是口號，想當父母也不是罪，真正殘忍的是，法律空白逼人出國。他呼籲，必須在保障孩子最佳利益的核心下，築起法律底線。

