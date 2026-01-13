孩子罵髒話、爆粗口怎麼辦？父母必學「5技巧」先建立清楚用語規則

小學生常會模仿高年級同學的說話方式，不小心就把粗俗、貶義，甚至有攻擊性的話說出口，尤其是看到班上比較受歡迎、年紀大的同學這樣講，更容易跟著學，卻沒發現這些話其實會傷害到別人。精神科醫師指出，孩子的成長需要家庭和社會的陪伴與支持，只要大人多一點耐心，孩子就能在安全的環境中學會更適當的表達方式。







小學生愛模仿高年級用語？



近期有家長發現，孩子會不經意說出不好聽的話語，包含粗俗、貶義或帶有攻擊性的用語。事實上，長期接觸或使用不當語言，可能影響同儕互動與情緒調節，也會增加校園語言霸凌的風險。

廣告 廣告

衛生福利部草屯療養院兒童精神科醫師洪于詠表示，當孩子未具備充分的語言分辨能力與社會判斷能力時，很容易把不雅或帶有攻擊性的話，誤以為是「很酷」或「很成熟」。尤其是在班上比較受歡迎、年紀較大的同學影響下，更容易跟著模仿，卻沒注意到這些話其實會傷害別人。





5技巧改善孩子語言行為



洪于詠指出，及早注意孩子的用語，並營造正向的語言環境，是預防不當模仿與校園衝突的重要關鍵。成人的回應方式與校園文化會直接影響孩子的語言內化歷程，若能在第一時間以明確、溫柔堅定但不羞辱的方式介入，更能幫助孩子慢慢調整自己的語言行為。

以下5技巧供教師與家長參考：

建立清楚的語言規範： 訂定明確、易懂的校園語言規則，例如禁止辱罵與貶低性用語，並透過班會或課堂定期說明其重要性。

以正向示範取代責備： 師長的言行是學生的榜樣，當學生使用不當語言時，即時示範更合適的表達方式，並在孩子採用良好用語時給予肯定，協助建立正向語言習慣。

融入同理心與情緒教育： 透過故事或簡單情境，讓學生理解言語可能造成的情緒影響，培養尊重他人的能力，減少模仿負面語言。

提供安全的求助管道： 讓學生知道遇到人際困擾時能向導師、輔導室或其他信任的大人求助，增加校園中語言使用的安全感。設立信箱、通報表單，保有良好的雙向溝通。

強化家校合作：家長和孩子相處以尊重、清晰的方式溝通，和學校維持一致的語言教育方向，共同降低孩子接觸與模仿不當語言的機會。可定期舉辦親師座談，讓家長可了解孩子可能在校園或網路上遇到的困難，並讓家長了解學校的策略。





語言教育是重要的一環



衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，孩子的成長需要社會的陪伴與支持，而語言教育是重要的一環，只要大人多一些耐心與示範，孩子就能在安全的環境中學會表達與尊重，與同儕相處更自在。期盼學校、家庭與醫療專業共同努力，讓孩子在友善的語言環境中健康成長。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

不必要的幫助，反而是種阻礙！父母改問孩子「這句話」培養自主能力

孩子愛問為什麼？父母千萬別亂回答！專家教你「2招回覆」解決問題



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子罵髒話、爆粗口怎麼辦？父母必學「5技巧」先建立清楚用語規則