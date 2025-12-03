孩子花生過敏可能是「太晚吃」害的！最新研究證實 別再等到1歲後
美國最新研究顯示，自2015年醫學界開始建議嬰兒4個月起少量接觸花生後，0到3歲幼兒的花生過敏率大幅下降超過40%，其中約4萬名原本可能發展為花生過敏的孩子因此受惠。這項刊登於兒科醫學期刊的研究成果，似乎證明及早接觸過敏原反而能建立更好的免疫耐受性。
顛覆傳統觀念！ 早期接觸花生反而更安全
花生過敏不僅是兒童最常見的食物過敏類型之一，更可能引發致命的過敏性休克，因此過去醫界普遍認為延後接觸過敏原能保護孩子，但科學研究發現事實恰恰相反。醫學專家注意到以色列嬰兒經常食用花生零食，當地花生過敏率卻遠低於其他國家，此發現促使研究團隊展開大規模臨床試驗。研究結果指出其原理在於嬰兒的免疫系統正處於學習階段，透過腸道接觸少量花生蛋白質，能幫助免疫系統正確辨識這是安全的食物而非威脅，進而建立長期的免疫耐受性。
家長該怎麼做？ 嬰兒副食品添加花生有撇步
小兒專科盧英仁醫師指出，寶寶在4到6個月大開始添加副食品時，就可以嘗試將少量花生醬用水或母乳稀釋後混入米糊，或加進優格等食物中餵食，關鍵是讓免疫系統在安全的環境下逐步認識花生。不需要餵很多，每週給予幾次少量嘗試就足夠。不過安全仍是第一考量，絕對不可直接給嬰幼兒整顆花生或花生碎粒，以免造成窒息危險。
倘若寶寶已有嚴重濕疹，或已經出現其他食物過敏症狀，盧英仁醫師建議，先諮詢小兒科醫師或過敏專科醫師，必要時可在醫療監督下進行首次嘗試，確保能即時處理任何可能的過敏反應。早期接觸確實能有效降低過敏風險，但仍應注意孩子的反應狀況，為孩子建立更健康的未來。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）
