孩子被咬就「全丟掉」！新竹山坡驚見「46隻流浪兔」…1隻活活凍死

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣芎林工業區一處山坡地，28日被民眾發現有大量的兔子亂竄，疑似遭到棄養，縣議員朱健銘接到通報後，與動保所以及流浪動物珍愛協會到場捕抓，總計帶回46隻家兔，但其中一隻已經被活活冷死。動保處表示，飼主已違反《動保法》，最高可罰15萬元罰鍰，並列入黑名單。

新竹縣議員朱健銘與志工安置兔子。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

志工拿著大網子走在黑黑的樹林間，將散落各處的兔子一隻一隻抓回，有些兔子受到驚嚇，還發出「ㄍㄞ ㄍㄞ」的叫聲，經過一晚的努力，總共在樹叢間找到46隻兔子，但其中一隻已經活活冷死。

朱健銘指出，收到民眾投訴當天，天氣非常寒冷，志工也都拿器具、照明設備去救援，他也把當天的情形Po在臉書上，隔天一早飼主就主動聯繫，表示因為兔子咬傷孩子的手臂，還縫了好幾針，一時氣憤下，就把兔子全部清一清，直接丟棄在附近的樹林間。

46隻兔子遭棄養，其中一隻已經凍死，目前全數都在新竹縣動保所安置中。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

朱健銘說，當初飼主止養了5、6隻，但後來繁殖到46隻，飼主也整理了一塊空地讓兔子生活，也成了孩子和兔子互動的地方，但沒想到，一次的傷害，就讓兔子一夜沒了家，成了流浪兔。

新竹縣動保所表示，存活的45隻兔子都是混種的一般家兔，健康狀況良好，有一些有外傷、眼睛受傷的問題，所內的獸醫師也會進行醫治，但飼主的棄養行為已經違反《動保法》，會開出3到15萬的罰鍰，也會列入飼養的黑名單，兔子說數沒入，不會再讓飼主帶回，帶治療後將開放民眾認養。

