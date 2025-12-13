孩子講不清大人別急糾正 語言治療師教：先做這件事

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「孩子想講卻講不清怎麼辦？」，許多家長面對學齡前的孩子，當出現語句含糊、不愛分享的狀況時，常會為了孩子的社交與心理發展感到憂心。南投醫院復健科語言治療師呂昂衛指出，4 到 6 歲是兒童語音清晰度快速成熟的關鍵階段，但若在此時因發音含糊、語句讓大人難理解，而常被要求「再說一次」，孩子不僅容易挫折，甚至可能因此不願開口。

孩子說話「句句要猜」 大人強逼「再說一次」恐影響表達

呂昂衛治療師表示，近期院內遇到不少家長帶著孩子就醫，多半反映孩子只會用簡短字詞應答，或是說話模糊到得讓大人「句句都要猜」；部分進入團體生活的孩子，本來想分享校園趣事，但卻因表達無法被理解，讓大人頻頻反問「再說一次」而產生壓力，進而失去開口表達與分享的興趣。

廣告 廣告

呂昂衛語言治療師提醒，兒童語言發展需要時間，不應期待孩子聽到一個音後就能立刻改正；而當家長聽不懂孩子在說什麼時，直接要求重複再說一次，反而會徒增孩子說話的壓力。建議採取「推測式理解」與「開放式提問」，像是：「你剛剛說到小華和積木，是在講學校玩的事情嗎？」透過協助孩子重新組織語句，較能提高兒童持續表達的意願，也能減少親子間溝通的挫敗。

4至6歲發音修正關鍵期 先排除聽力問題再評估治療

呂昂衛語言治療師強調，兒童在4到6歲之間，正是逐步修正語音清晰度的年紀。由於語音學習需要時間，如果家長發現孩子有口齒不清的狀況，建議先至耳鼻喉科檢查聽力，排除生理問題後，再由復健科醫師轉介語言治療師進行進一步評估。語言治療師會評估孩子的發音器官協調與學習狀況，再提供合適的訓練與衛教。

把練習變遊戲提升發音動機 及早就醫陪孩子找回表達自信

至於家長平常在家，呂昂衛語言治療師也建議，可以透過有趣的遊戲來輔助孩子的發音練習。例如，引導孩子模仿恐龍叫聲、玩「咕嚕咕嚕」喝水聲的遊戲，或在刷牙時輕壓舌根以減輕敏感；對於年紀較大的孩子，則可嘗試「含水說話」與家人進行猜謎互動，增加練習的趣味性。

南投醫院則呼籲，語言發展與表達，是孩子成長中重要的一環。對孩子說話有疑慮的家長，可先至復健科門診，經由醫師專業評估後，轉介語言治療室，透過專業力量協助孩子自在表達與快樂成長。

【延伸閱讀】

語言治療師的法寶：如何幫助巴金森氏症改善聲音並順暢表達

親子共讀好難？ 語言治療師：注重「共」而非「讀」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67058

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw