孩子變出氣筒！重組家庭夫妻爭吵竟「互摔孩子」 台中市府回應了

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

太誇張！網路今（25）日瘋傳一段令人震驚的監視器畫面，一對再婚父母在家中爆發激烈爭執，過程中不僅互相摔擲物品，甚至情緒失控，將對方的年幼孩子抱起重摔，導致2名孩童當場痛哭。畫面曝光後迅速引發社會關注與大量網友撻伐，直呼「太誇張了」、「根本把小孩當出氣筒」。對此，台中市政府稍早也回應了。

一對再婚父母在家中爆發激烈爭執，將對方的年幼孩子抱起重摔。（圖／Unsplash）

影片在社群平台Threads被轉傳後，只見一對各自帶著孩子的男女因口角衝突不斷升高，女子先將對方孩子的書包丟出，男子隨即回以同樣行為，下一秒雙方竟抱起對方的小孩重摔在地，並相互對峙，畫面中兩名無辜孩童嚇得大哭，場面令人不忍。

廣告 廣告

不過，也有部分網友指出，影片畫面顯示的時間為2023年，並非近期事件，且疑似發生地點在台中，加上原PO隨後已將影片下架，使事件真實性與背景引發討論，但仍有不少人痛批，無論是否為舊案，對孩子的傷害都難以原諒。

對此，台中市政府表示，社群平台流傳的影片因缺乏當事人真實姓名、地址等關鍵資訊，目前尚無法確認影片中兒少的身分、所在地，以及是否曾受理相關通報案件。為確保孩童安全，市府已指示社會局協同警方及相關網絡單位，依現有線索展開追查，釐清孩子目前的生活與受照顧狀況。

台中市社會局進一步說明，從影片內容判斷，男子疑似涉及《兒童及少年福利與權益保障法》第49條所規範的身心虐待行為，以及第56條未給予兒少適當養育或照顧；女子則有疏於維護兒少安全、使孩子陷入危險情境之虞。若後續查證屬實，將依法裁處，以維護兒童及少年的最佳利益。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

不甩保護令！南投婆婆連甩媳婦兩巴掌又「出口成髒」 下場出爐

高雄驚悚弒妻案！妻遭利剪攻擊…頭頸胸腹全中刀 狠夫躲墓地5天落網

台中虎媽囚女虐死！初判死因「長期營養不良」 僅次女受苛待

