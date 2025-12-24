孩子變「燒久姬」！百變怪病毒流行中 醫曝變身版本提醒做好3件事

兒童感染科醫師顏俊宇提醒，病毒界的百變怪「腺病毒」流行，指出近日收治許多病患，尤其多數是嬰幼兒、幼童之間。示意圖／翻攝自Pixabay

家長要注意囉！兒童感染科醫師顏俊宇提醒，病毒界的百變怪「腺病毒」流行，指出近日收治許多病患，尤其多數是嬰幼兒、幼童之間，並表示腺病毒沒有特效藥，希望家長做到補充水分、觀察孩子活力，以及養成勤洗手的習慣。

顏俊宇醫師在臉書貼文指出，腺病毒之所以被稱為百變怪的原因，在於它的症狀千變萬化，每個小孩的狀況都不一樣，唯一共通點就是變成超燙「燒久姬」，體溫衝破39°C還不退是常態，而且一燒就是5～7天，退燒藥吃了又吃，對家長而言簡直是體力與精神的大考驗。

廣告 廣告

醫師也分享這個百變怪的各種變身：

呼吸道版：喉嚨紅腫如火燒、扁桃腺化膿，咳到心碎。（腺病毒型別：1、2、5、6。呼吸變喘喘的嚴重版......肺炎：7、14、21。） 紅眼版：眼睛結膜發紅、分泌物變多，看起來像沒睡飽的紅眼兔兔。（型別：3、4、7。） 腸胃版：肚子痛、拉肚子，有時候還被誤以為是輪狀病毒腸胃炎。（型別：40、41。） 血尿版：頻尿、血尿、尿尿痛。（型別：11、21。）

因為症狀千變萬化，而且也會高燒，臨床上很難區分是腺病毒還是流感，往往要靠快篩才能抓出真兇！

醫師表示，臨床上很難區分是腺病毒還是流感，往往要靠快篩才能抓出真兇！圖／翻攝自「兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書

顏俊宇最後提醒，腺病毒沒有特效藥，主要靠「支持性療法」。面對這位百變怪，家長能做的就是：補充水分，預防高燒脫水；觀察活動，孩子發燒沒關係，但退燒後活力要好；勤洗手，由於：腺病毒沒有外套膜，酒精殺不死，記得用肥皂洗手才是王道！



回到原文

更多鏡報報導

孩子可愛想記錄可以！醫師示警「數位足跡」恐成霸凌惡夢

5歲男童玩打火機燒光別墅！父親「1心態」惹怒全網 專家說話了

4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍