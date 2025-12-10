孩子越大越像富豪生父 帝寶名媛李珍妮傳攜女飛韓修修臉

「帝寶名媛」李珍妮（現改名：李洢鏵），過去鬧出和富商非婚生女風波，女兒的爸一度成謎，進一步驗DNA後才證實是開發金前執行副總吳春台。今(10日)週刊報導，傳聞因女兒長大後容貌越來越像生父，李珍妮本來計畫帶女兒去韓國修修臉，後來因孩子年紀還小放棄，她索性自己去修鼻，卻由於成果不盡理想，讓她忍不住和親友抱怨。

據《鏡週刊》報導，知情人爆料李珍妮最近帶女兒去韓國旅行兼修修臉，本來想幫女兒容貌升級，但考量女兒年紀小作罷，李珍妮後來決定自己進廠維修，後來抱怨鼻子被弄得像男生，讓她很失望，但李珍妮對此未正面回應，不知真偽。

而李珍妮過去除了女兒生父風波外，今年4月傳出她在有41人的社區群組發文，指控姓女主委說謊，稱對方：「你就是那住戶！說謊女」、「我身為住戶，我不願意我繳的管委會的錢、管理費去支付她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人，當我們的採購人員，這個根本就假公濟私」，引來戴女提告，台北地檢署依加重誹謗、公然侮辱、誹謗3罪起訴李女。

2024年李珍妮更曾親上火線回應謠言，當時媒體報導，某王姓富商稱李珍妮私下找他去帝寶泡玫瑰浴，每月金援對方40萬；李珍妮曬出富商被左擁右抱照片否認此事，稍早更抖出富商的行事曆，點名是5宿敵「共同服侍」王姓富商，並發文反駁：「是誰巴著王姓商人，大家從照片就可知道」，接著她又曬出疑似是王姓富商的3月行事曆，反批：「王姓富商從2023年起，每月付$240萬，包養匯款紀錄都是鐵證。」

