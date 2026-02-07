孩子身體出狀況啥時該去急診？ 兒科醫教你辨識6大警示症狀 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

家有幼兒的家長，最怕孩子身體突然出狀況，不知道該不該送急診？台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰在藥害救濟基金會訪談時特別提醒，不只看體溫，精神和呼吸狀況才是關鍵，若孩子能玩能喝能尿、呼吸不費力，多半可先觀察，但一旦出現六大警示症狀就需要立即送急診。

這六大警示症狀就是：一、嗜睡、叫不醒、抽搐。二、呼吸急促或胸口明顯起伏、嘴唇發紫。三、皮膚出現紫斑/點狀出血，皮疹按壓不會退色。四、6–8 小時幾乎不尿、持續嘔吐無法喝水。五、反常安靜或持續尖銳哭聲（特別是嬰兒）。六、3個月以下嬰兒發燒超過38°C

廣告 廣告

吳昌騰表示，到急診要帶的資料也很重要，包括：最近體溫與時間、喝水與小便次數、最近吃的藥（藥名/時間/劑量）、過去病史/過敏。且若途中病況惡化，立刻改搭救護車或事先聯絡急診室尋求電話指引。

兒童急診與成人急診截然不同。吳昌騰說，醫師面對的，是不會表達或無法清楚描述症狀的孩子，以及焦慮又急切的家長，在時間壓力下，醫療團隊需要一邊評估病情，一邊還得安撫家屬情緒，並且清楚說明病情與處置方式，溝通挑戰相當大。

吳昌騰指出，急診診療會以症狀處理和等待檢查結果為優先，以決定下一步該怎麼做，這可能會在無意間導致家長感到被忽視或資訊不足；有時醫師講得太快、用語過於專業，也可能讓家長「有聽沒有懂」，進而產生誤解。

兒童急診裡就常見有部分家長急著要求為小孩打點滴，但對醫療人員來說，點滴只能補充體液，並不是治療手段，孩子若可以自行喝水，反而是更好的方式，還能避免點滴漏針風險；也有家長期待醫師積極安排檢查，但若病因是病毒感染時，觀察與支持性治療才是主軸，檢查未必會改變治療策略。

吳昌騰建議，家長應盡可能將抽象的感受，轉換成具體的描述，例如有些家長會說孩子「怪怪的，沒精神」，如果可以轉換成「早上8點開始發燒，退燒後活動力仍差，叫名字要等3至5秒才有反應，飲食量不到平常的一半，小便只有1次」，醫師就能更快掌握孩子是否有血糖、循環等警訊，提早處理。除此之外，也建議可用手機拍下照片或影片給醫師參考；孩子若在家裡已有吃過退燒藥等藥物，也要告知藥名、劑量、服用時間和用藥後的反應，都可以幫助醫師鑑別診斷。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

最近老沒勁、沒性趣？ 醫曝三大NG行為恐害提早「省電模式」

放大假四類食物藏殺機 4歲童跟著大人「啃一物」斷牙送急診

【文章轉載請註明出處】