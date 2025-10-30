孩子輸不起就崩潰？其實是他在學「面對失望」

這一天，正是花鹿中班孩子的「家長參觀日」，爸媽、孩子們開心地製作紙弓箭、玩射箭的遊戲。由於活動有實驗、探究如何設計出最佳紙弓箭的目的，因此也設計了輸、贏、淘汰的規則。

小小非常認真地教媽媽怎麼製作紙弓箭——弦要緊、紙箭要夠硬（緊實）、長度要適中。他是個認真，各項事情都要依自己的想法做到最好的孩子。比賽開始，小小與媽媽這一組闖過了第一關，到了第二關，因為沒有射進「目標圈」而遭淘汰。

當下，小小情緒崩潰，生氣地邊跳邊捶地，又哭又叫地躺在地上。媽媽見狀快速地把他抱起來，但孩子他卻在媽媽的身上不停掙脫、甚至揮手打媽媽（因為情緒激動所以力氣頗大），媽媽試圖抓住小小的手。突然間聽到媽媽大叫一聲，原來小小的氣無處宣洩、竟用力地往媽媽的肩膀咬下去，媽媽痛得回手打了小小，並推開他：「很痛耶！」小小繼續大哭⋯⋯媽媽既生氣、又挫敗地跟疾步過來的我說：「每次不如他意、不是他預期的，就會大發脾氣，這樣大哭、尖叫，停都停不下來，總要持續很久，我實在不知該怎麼辦？我也知道孩子要強、不喜歡輸，但也不能每次都順他、讓他⋯⋯」

廣告 廣告

我能感受到媽媽的挫敗，於是輕聲對她說：「我先處理，下午我們再通電話談談，你先緩一緩！」之後便抱起小小離開（小小邊踢邊想用力掙脫）。

給孩子調節情緒的空間，並提供具體的行為引導

到了園長辦公室後，小小持續大哭、尖叫，吵著要找媽媽。我輕聲對小小說：「我知道你現在很生氣，但這樣太大聲、太兇了，會吵到教室裡的其他爸媽和小朋友，也會讓媽媽很不舒服，你可以在這裡生氣，等你不再大聲尖老師有辦法情緒不是發洩完就没事，後續的處理更重要叫或踢人時，我們就可以去找媽媽！」當小小情緒慢慢平復後，我也依約定帶他回到教室，跟媽媽一起繼續參與活動。

就平日與小小的接觸，我知道自己與小小的關係不錯，早上來園，當小小鬧脾氣時，我也常抱著他入園，因此把他抱離開媽媽到園長辦公室，孩子應該不會害怕。另外，我也讓小小知道，自己之所以被抱離開教室的原因能怎麼做可以回到媽媽身邊（具體的行為方向）。

類似的狀況—孩子的情緒一時卡住而爆掉、失控，在幼兒園現場或家裡是常有的事。當孩子情緒高漲，像小小一樣成為一隻小刺蝟時，身為成人的我們不宜在此時和他說道理，更不適合教訓他，與他槓在情緒上。給孩子空間，讓他發洩情緒。也讓自己平復一下心情，是小小與媽媽目前都需要的當小小發著脾氣時，自己在一旁做事靜靜地陪著他，給予他發洩、調節情緒的空間，也是孩子藉以安定、調節自己情緒的一股穩定力量！

情緒不是發洩完就没事，後續的處理更重要

待活動結束，所有家長都離開後，園長、老師與孩子們會圍坐在一起，討論今天爸媽來的心情。小小還是有些難過，他主動地坐到老師旁邊，立立老師溫和、小聲地對小小說：「小小，你還好嗎？你需要抱抱嗎？」小小微微點頭，老師把小小抱到身上，緊緊地抱了抱他。

老師：「剛剛爸媽來陪你們玩，你們有什麼感覺？」

小倫：「我爸爸很厲害，他做一個機關，可以射很遠，我跟爸爸第一名，我覺得很得意！」小傑：「我跟媽媽做的箭也很厲害，我有射中呼拉圈！」

小宣：「我本來不太會做，媽媽陪我做，我的箭就可以射出去了，超級開心！」

小鋒：「剛剛我看到小小生氣、發脾氣，打媽媽！」

小小：「沒有！我才沒有！」

小臻：「他很生氣、也很難過，就哭了。」

小小不說話，繼續低著頭⋯⋯

引導孩子們同理、關懷朋友的感覺

園長：「小小現在還有些難過，謝謝你們關心他，每個人都有生氣、難過的時候，你們有沒有過很想贏，可是卻輸了的時候？你們會有什麼感覺？」

小鋒：「有！剛剛我就輸了，我超生氣的！」

小昶：「我會很難過、也很生氣、很討厭⋯⋯」

很多小朋友舉手附和著，可見這是很多孩子常有的經驗、感受。

園長：「對啊！這就是小小剛剛的心情，覺得自己跟媽媽一定可以贏，卻輸了⋯⋯ （小小紅著眼睛點頭）」

老師：「我也跟小小、跟你們一樣，如果覺得自己會贏卻輸了，我也會生氣、難過！還有如果我難過時，別人又一直說，我的心理就會變得更生氣！」

園長：「那你難過的時候，會希望朋友做什麼？」

老師：「我會希望朋友不要一直注意我、一直看我，或說我的事情。」

小小抬頭看了一下老師，顯然立立老師的語言，說中了他心中的感受與需要。

園長：「每個人難過生氣時希望朋友做的都不一樣，看到朋友難過，可以用他喜歡的方式幫他，而不是讓他更生氣對嗎？剛剛我們說活動時很多人都想贏。沒有贏，會覺得很『生氣』、很『難過』，除了這些，有沒有人還有不一樣感覺？」

老師：「我覺得我會有一些『失望』。」

小姿：「什麼是『失望』？」

園長：「『失望』就是原本你覺得你會贏，可是沒有贏；或你很想做，可是因為發生某些事，沒辦法去做，心情會有些不開心、不滿足，這就是『失望』。譬如：你很想出去玩，但突然下雨不能出去，這個心情就叫『失望』。你們有沒有過『原本想⋯⋯或原本覺得⋯⋯』可是最後卻不是那樣，或沒有得到的經驗呢？」

小濱：「有啊！有一次，我本來想去阿嬤家玩，可是生病就不能去了。」

園長：「對，這個心情、感覺，就是『失望』。」

小傑：「我知道了，有一次，媽媽帶我去買好吃的冰淇淋，可是太晚了，店關了，沒買到，我很生氣，原來這就是失望呢！」

老師：「除了失望，我想我也會有些『挫折』，因為我以為自己一定會贏卻輸了，心情難免有些低落、挫敗，這就是『挫折』呢！」

學齡前階段的孩子常常將「生氣」、「難過」、「失望」⋯⋯等負向情緒混在一起（其實大人也常如此），而通通以「我很生氣」來解讀，也因此讓自己的不開心常處在「強烈」、「激動」或「怪責他人」的情緒裡而無法轉移。

若孩子能釐清──當下困擾自己的情緒還有「失望」的感受時，就比較不會將情緒的矛頭全部指向別人（生氣→怪罪媽媽、怪罪朋友），大人也才有機會引導孩子去釐清心理出現各種情緒的可能原因，並試著找到方法解決或調節自己的情緒。

接下來，如何引導孩子處理負向情緒、協助孩子找到適合自己抒發情緒的方法、在教室可以怎麼建立一個情緒調節的空間與習慣來面對每個孩子紓解情緒的需求？更多內容請詳閱《SEL幼兒課堂這樣教》。