孩子近視度數狂飆？醫揭「3大惡化高峰」 黃金逆轉期這時候搶救最有效

兒童近視度數增加有明顯的「黃金惡化期」，主要集中在6-15歲這個階段。眼科羅英源總院長指出，在這個年齡段，孩子的眼球還在快速發育，加上課業壓力、3C產品使用增加，近視度數往往以每年75-150度的速度增加。如果沒有及時控制，很容易在成年前就發展成高度近視（超過500度），增加視網膜剝離、視神經退化、黃斑部病變等嚴重併發症的風險。

兒童近視惡化的3個關鍵時期

1、學齡前期（3-6歲）：這個階段出現近視的孩子，未來發展成高度近視的機率極高，需要特別注意預防。

2、學齡初期（6-12歲）：課業開始增加，用眼時間拉長，近視容易快速惡化的時期。

3、青春期前期（12-15歲）：身體快速發育，眼軸也會跟著增長，近距離用眼多，是近視增加的高峰期。

4、青春期後期（15-18歲）：近視增加速度趨緩，但仍需持續控制。

角膜塑型片最佳配戴時機？

角膜塑型片的最佳配戴時機是在近視度數剛開始增加、但還不太嚴重的時候。羅英源表示，一般來說，當孩子近視度數在100-200度之間，且每年增加超過50度時，就是考慮角膜塑型片的好時機。

9歲是角膜塑型片佩戴的最佳年齡？

衛福部核准的角膜塑型片配戴年齡是9歲以上，但這不代表每個孩子都要等到9歲才能開始。9歲這個年齡限制主要考慮的是孩子的配合度和手部精細動作發展。9歲以上的孩子通常能夠：

•理解配戴和清潔的重要性

•具備基本的自理能力

•配合定期回診檢查

•表達眼睛不適的感受

不過，如果孩子在8歲就表現出良好的配合度，且近視度數快速增加，眼科醫師也可能在充分評估後，提前建議配戴。

▲提早配戴的3個評估指標

1.近視進展速度：每年增加超過75度

2.孩子配合度：能夠配合清潔和回診

3.家長支持度：能夠協助督導和觀察

角膜塑型片vs其他近視控制方法比較

在決定配戴時機時，也要了解不同近視控制方法的特性。

錯過黃金期還能配戴角膜塑型片嗎？

即使錯過了最佳配戴時機，角膜塑型片仍然有其價值。羅英源說，雖然控制效果可能不如黃金期配戴那麼顯著，但對於已經中高度近視的孩子來說，能夠減緩度數增加仍然很有效果。特別是對於不想戴眼鏡、熱愛運動的青少年，角膜塑型片提供了很好的近視控制選擇。

▲高年齡配戴的注意事項

1.用眼控制：能減少近距離用眼，及固定的運動或戶外活動習慣。

2.配戴動機：需要有強烈的配戴意願，能配合清潔及定期追蹤

3.配戴時間：因睡眠時間較少，會影響控制效果

如何判斷孩子適合什麼時候開始配戴角膜塑型片？

每個孩子的情況都不同，最好的方式是定期追蹤、適時評估。羅英源建議，家長從孩子3歲開始，每半年帶孩子做一次視力檢查，一旦發現近視，就要開始考慮控制策略。醫師會根據孩子的年齡、度數、增加速度、配合度等因素，建議最適合的配戴時機。

羅英源強調，角膜塑型片的配戴時機沒有標準答案，需要考慮孩子的個別狀況。一般來說，9-15歲、近視100-400度是最理想的配戴時機，但最重要的是要有專業眼科醫師的評估和指導。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

