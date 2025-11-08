孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。
判決書指出，今年2月26日上午8點多，這對父母把孩子送到保母家，但11點40分，保母就用LINE打電話給孩子的父親，說孩子失去意識、嘴唇發紫；父親要求保母趕快打119，但父親趕到保母家時，救護車尚未抵達，最後是父親自己送孩子去醫院。
孩子當天11點53分到院時，已經沒有呼吸心跳，經急救後還是沒能保住性命。急診醫師告知父親，孩子的死亡時間大約是在11點，經檢察官相驗結果推定為支氣管炎併發腦炎，導致死亡。
父親指控，孩子在保母家的3個小時不可能毫無徵兆及異常，但保母竟然都沒有發現，且於推定死亡時間後將近1小時才通知，又沒有及時打119，導致延誤就醫，孩子才會死亡，遂對保母提出刑事和民事告訴。
保母出庭抗辯，說孩子的父母從未跟自己說過孩子的身體有狀況，當天孩子送來之後，自己對孩子進行量體溫、餵奶、換尿布等工作，大約10時30分左右孩子睡覺，後來被其他孩子吵醒，到10點50分再次被哄睡，過程中都沒有異樣。後來保母再次查看，發現孩子情況不對，立刻依照先前保姆自選進修課程所教的嬰兒救護流程，進行CPR並通知孩子父親，本來要馬上打119，但孩子父親又打電話來，講完之後自己馬上打了119，這段延遲時間不超過2分鐘，更何況孩子父親比救護車更早抵達現場，救護車11點59分才到。
保母認為，從死亡證明書看來，無論是支氣管肺炎或腦炎，皆與自己的照顧行為無關，自己在照顧及處置上確無任何過失，照顧、急救或叫救護車等行為也無任何過失。
苗栗地院審理此案，認為孩子的死因是病毒性支氣管肺炎併發病毒性腦炎，且孩子從去年9月起就有反覆上呼吸道感染的病史，事發當天的就醫抽血檢驗顯示白血球數值偏高，且以淋巴球為主要分類，較符合病毒性感染的特徵。病理組織切片顯示，除了肺臟可見發炎細胞浸潤，腦幹也有明顯淋巴球聚集，推斷孩子罹患病毒性腦炎，最終導致死亡，沒有其他足以致死之外傷，也未處於足以致死之環境。法官綜合檢方與法醫鑑定，認為孩子的死跟保母的照顧行為之間沒有因果關係，判父母親敗訴，全案還可再上訴。
