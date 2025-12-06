孩子造血幹細胞移植恢復健康 媽媽當志工回饋

雲林慈濟志工結合 虎尾東區扶輪社，(11/23)共同在雲林虎尾鎮布袋戲館前廣場，舉辦造血幹細胞捐贈驗血活動。愛心參與人士當中，有一位大陸新住民媽媽，她的孩子是血癌病患，曾經在慈濟骨髓資料庫、配對成功，接受骨髓移植。於是、她決定加入志願捐髓者行列，幫助和自己相同遭遇的血癌病患家庭。

建檔者 紀毅：「 因為我小孩就是(罹患)白血(症)，所以我比較了解(捐贈)流程。」

40歲的大陸新住民、紀女士，發願要捐髓救人，因為他的孩子，曾經是等待骨髓捐贈的血癌病患。

建檔者 紀毅：「他(孩子)有移植(造血幹細胞)2次，他小的時候 是慈濟這邊(移植)。」

從受髓者的媽媽，變成志願捐髓者，這一路走來、需要很多愛的力量。

「 祝福你 。」

雲林虎尾鎮布袋戲館前廣場，舉辦造血幹細胞捐贈驗血活動，民眾愛心響應。

建檔者 董其瑾：「其實我很早之前就想做這件事了，剛好有這個機緣(驗血活動)，然後我就過來 想說，盡自己的一分小小責任。」

雲林虎尾東區扶輪社長 王慶樟：「這個活動長期以來，就是由我們虎尾東區扶輪社，及我們慈濟功德會，這邊的師兄師姊，歷年來都是密切地配合。」

慈濟骨髓資料庫、成立32年來，提供全球31個國家和地方，超過7千例的幹細胞捐贈案例。

慈濟志工 黃美嬌：「 救人一命 無損己身，(血癌)生病的人，非常需要善心人士來支援，你的真心付出 救了一個人，也救了一個家庭。」

骨髓大愛、開創了生命奇蹟。

