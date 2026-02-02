「孩子連爸爸都不認得」網紅揭補辦婚宴1個月爆離婚內幕 控26歲棒球選手夫家暴又外遇

南韓人氣網紅金智妍相甜美補辦婚宴短短1個月就離婚。（翻攝自金智妍IG）

南韓人氣網紅金智妍相甜美、擁有18萬名粉絲追捧，2024年宣布與棒球選手鄭哲元未婚懷孕當媽，怎料，2人才剛補辦婚禮短短1個月，就宣布離婚，如今金智妍更自爆結婚以來遭到家暴對待、老公外遇，宛如狗血劇般的發展曝光後，震驚韓網。

網紅金智妍在南韓擁有高知名度，產後與棒球選手鄭哲元補辦婚禮，卻在短短1個月就離婚，各種謠言甚囂塵上。對此，金智妍今（2日）透過律師發聲正式與鄭哲元打離婚官司，並首度揭婚姻內幕，坦言婚姻期間長期受到家暴對待，「金智妍女士在婚後一邊撫養年幼的孩子，一邊承受著家庭暴力等無止盡的痛苦；最近更收到舉報鄭哲元選手疑似外遇的情況。」

廣告 廣告

金智妍直言，原為了年幼的小孩，盼能維持夫妻婚姻，圓滿的解決問題，不過鄭哲元卻直接拋下孩子離家，更中斷支付家庭費，並透過法律代理人要求離婚與監護權一事，讓金智妍心碎表示，「未來在進行所有程序時，將以保護孩子、守住監護權為最優先事項，為此也不排除採取法律途徑。」

至於去年轉到「樂天巨人隊」（Lotte Giants）的26歲棒球選手鄭哲元，也因私生活爭議，影響球團運作。金智妍則透過律師表示「此事屬於個人私事，請協助避免對鄭哲元選手所屬球團及其隊友造成任何傷害。」

事實上，金智妍上月24日曾在社群指控丈夫對家庭相當冷漠，即便是非賽季期間，也幾乎不在家，導致孩子「連爸爸都認不出來」，讓她無奈寫道，雖對兒子感到愧疚，但恐怕只能抱持「沒有爸爸」的心態獨自撫養孩子。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 身價20億名媛痛訴：那不是醜聞是虐待

19萬網紅急關帳號！跟老闆辦公室實戰片流出 完事後用濕紙巾收場全被看光