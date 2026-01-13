孩子過於活潑、調皮搗蛋 醫：可能是「注意力不足過動症」





孩子的成長過程中，有些孩子常被貼上「過於活潑」或「調皮搗蛋」的標籤，郭綜合醫院復健科林詩苓職能治療師指出，但其行為背後，可能隱藏著一種常見的神經發展性障礙「注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）」。

林詩苓職能治療師說明，根據衛福部2023年的統計，台灣ADHD的盛行率約為9.02%，意即每10個孩子中就有將近1人可能受到影響，值得警惕的是，目前只有1.62%的孩童接受了正式的診斷及治療。這巨大的落差顯示，許多孩子們可能正在獨自面對學習與社交的困境，需要社會給予更多的關注與醫療資源。

七歲一個月的姜小弟弟，四歲時就因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽及學校老師備感壓力。他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響了團體學習。家長帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症後，隨即轉介至郭綜合醫院復健科，接受密集的職能治療及語言治療。經過一段時間的積極介入，姜小弟弟的學習狀況和社交互動能力獲得了顯著改善。

林職能治療師表示，ADHD的核心症狀主要分為注意力不足、過動及衝動三大面向，它們相互交織，為孩子的日常生活帶來多重挑戰。注意力不足的孩子們並非故意不聽，而是難以維持專注力。因此他們常常表現出粗心健忘的情形，例如：遺失物品或忘記交代事項，且在活動上容易分心，並逃避或拖延需動腦的任務。過動及衝動的孩子常放在一起討論，過動的孩子身上彷彿裝了一個「小馬達」，肢體活動量大且難以控制，他們經常坐立不安或頻繁地扭動身體，也會到處亂跑。而衝動的孩子則是難以耐心等待，常常未等他人說完話就搶先回答，行動缺乏深思熟慮，經常不考慮後果，易做出危險行為。這些症狀交織在一起，導致孩子在學業、人際與家庭互動上都面臨巨大的挑戰。

許多家長或老師常誤解ADHD孩童的行為是「懶惰」或「不夠努力」，但科學研究指出，ADHD孩童的大腦前額葉皮質發展較慢，導致孩子在抑制衝動、規劃組織、工作記憶與維持專注等高階認知執行功能上較弱。而大腦中的多巴胺與正腎上腺素等神經傳導物質分泌不足，也是導致核心症狀的因素之一。

當孩子的症狀影響日常生活時，林詩苓建議家長，應主動尋求專業醫師進行評估與介入。目前的治療策略主要是藥物治療與非藥物治療兩者相輔相成。藥物治療的機制是透過調節大腦中神經傳導物質的濃度，幫助孩子提升專注力、降低衝動與過動。不過，藥物治療可能伴隨食慾下降、失眠、頭痛或腸胃不適等副作用，因此家長請務必與醫師保持密切溝通，切勿自行停藥或調整劑量。

非藥物治療則是長期改善孩子行為與功能的關鍵。職能治療師會訓練孩子動作協調、感覺統合、組織規劃能力，提升孩子自身能力。部分孩子有社交互動問題，可透過團體課程，讓孩子可練習輪流、等待、分享、解讀他人情緒等重要的社交互動技能。而治療師也會教導家長具體的行為管理技巧，並在適當情境下使用暫停等策略來處理孩子的挑戰性行為，藉此改善親子關係。

家是孩子最長時間停留且影響最深遠的場域。家長的支持、理解與正確教養策略，能為孩子建立穩固的安全感與自信心。建議家長可建立視覺化作息表，建立孩子的生活秩序感，並將每個任務拆解成數個小步驟，提供簡短指令，幫助孩子可循序漸進地進入狀況。同時，善用正向回饋與獎勵制度可激發孩子的動機，並盡量減少環境的干擾源，讓孩子有一個專注的學習空間。

林詩苓職能治療師強調，陪伴ADHD孩子成長，是一段充滿挑戰卻也收穫豐富的旅程。當我們能撕下「頑皮」或「懶惰」的標籤，真正看見孩子行為背後的困難與需求時，就能開啟有效協助的大門。透過專業醫療、學校支持，以及家庭中充滿耐心、結構化與正向鼓勵的環境，我們能夠幫助他們找到適合自己的節奏，發揮潛能，自信快樂地奔馳在人生的賽道上。

