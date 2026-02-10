孩子過的是父母或自己的人生？父母做到「1件事」讓孩子真正長大

孩子常無意識的承接父母未完成的人生面向，活出父母的遺憾或陰影。父母若能真誠面對自己、學會放手與成長，孩子才能自由成為他自己。榮格心理學家詹姆斯・霍利斯（James Hollis）在《內在力量的指引》一書中，引導讀者思考人生最關鍵的成長課題，唯有勇敢面對真實的自己，重新檢視生活，才能穿越恐懼與困境，活出更深刻的自我。以下為原書摘文：







孩子身上最沉重的負擔



衡量教養是否成功，關鍵在於孩子是否真的明白，我們愛的是他們本來的樣子，而不是我們希望他們成為的模樣。這個看似相當簡單的考驗，實際上遠比表面更困難。我們若要收回對孩子的種種期待，例如希望他能讓我們引以為榮，符合我們的宗教、政治和文化價值觀，首先要先認真處理自己的個體化歷程，而不是將自身未完成的心願加在孩子身上。

榮格的觀察令人心驚，孩子身上最沉重的負擔，莫過於父母未活出的人生。這句話將成長的責任推回到我的身上。很顯然，若要成為稱職的父母，我得讓自己成為更成熟的人。

當小聯盟球員的父親對兒子大吼，要他好好打球，會扼殺掉兒子原本可能對這項運動的熱愛。無論這個孩子後來成長為什麼樣的人、有什麼樣的成就，他永遠會記得自己無法取悅父親的那些時刻。

我曾見過許多男性如數家珍列舉出，數十年前父親對他的評語、批評和期待，並將那些遭羞辱的時刻，帶進他現在的許多作為與不作為之中。有「星媽情結」的母親強迫女兒去學芭蕾舞、學鋼琴、或是參加啦啦隊，想藉此挽回自己低落的自我價值感，其實是一種徒勞無功的努力。





孩子活的是父母或自己的人生？



群體認同與附和人數可以帶來表面的安全感，當父母命令孩子走上與自己相似的道路時，也常帶著一點滿足自我的推銷。說得直白一點：只要孩子追隨我的腳步，做出相似的決定與生活方式，我就可以證明我的示範具有正當性。

這是多數家長的想法，除了基於個人的不安全感，還能是什麼？而不安全感如何能成為親子關係的穩固基礎？更別說要成為分辨真實的信仰或價值觀的基礎了。

過去40年來我所參與的個案，幾乎每個人都必須費力掙扎，去尋找屬於自己的道路，對自己而言正確的旅程。他們無一不發現，自己的旅程受到父母的侷限、壓力與榜樣所阻礙。正當他們努力想取得「允許自己走出自己道路」的許可，以及尋找洞見與指引之時，我們也可以合理想像，他們的孩子同樣會渴望擁有這樣的自由。

簡言之，假如父母不以身作則，也不明確給予許可，讓孩子追隨命運的召喚、走上自己的旅程，我們如何能看見自己的可能性，並真實的活出自己的人生？

有些父母每週會打好幾次電話給已成年子女，這個舉動傳達一種訊息：你無法靠自己過日子，因為你不能沒有我的忠告和建議，而且你必須一直回頭顧慮我。這個舉動會使已成年子女充滿罪疚、不安、憤怒的情緒，而且必須不斷的從人生的必要任務分心，把一部分的精力轉移到父母身上。

我想起有一位個案說過，她有多麼害怕打電話給母親。「媽，你好嗎？」「嗯，還好，大概吧。」她的語氣其實是告訴女兒：放下你手邊的一切，來照顧我吧！





父母也要勇敢活出自己的人生



假如我們要讓孩子獲得自由，如同我們曾渴望掙脫父母編織的網一樣，我們就必須創造自己的人生。如果我們真的如自己所說的愛孩子，就必須不再期待孩子要和我們過一樣的人生。他們為何要過和我們一樣的人生？難道我們所做的還不夠嗎？他們為何非得複製我們的人生？除非這其實不是表面看起來的那套父母關心，而是出於內心的不安，以及自己沒有勇氣面對的人生課題？

我在哪個地方陷入困境，孩子也會在同樣的地方卡關，或是需要耗費大量精力來補償，才能脫離困境。我在哪個地方受制於恐懼、缺乏嘗試和表達的許可，我的孩子也會和我一樣。我一味指望別人幫我逃避成長，孩子也會複製我的不成熟，或是必須背負過多的責任。

做為父母、導師、或各式各樣的領導者，我們的召喚是真正長大、把該處理的事處理好，獲得屬於自己的真實人生，然後，對於命運交給我們照顧的人，不再讓他們的靈魂如此內耗。唯有如此，我們才得以痊癒，我們的孩子才能得到修復，讓他們的發展空間能夠真正開展。

（本文摘自／內在力量的指引：榮格心理學自我探索的21個智慧／天下雜誌）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子過的是父母或自己的人生？父母做到「1件事」讓孩子真正長大