孩子長不高想打生長針？適合誰、可能效果與副作用一次看

孩子長不高急著打生長針，醫生建議先到內分泌科做骨齡、血液與荷爾蒙檢查。（ChatGBT生成示意圖）

很多家長會擔心，孩子一直很小隻，身高總是班上倒數。這時可能會考慮打生長針（生長激素）。但小兒科醫師巫漢盟提醒，並非所有孩子都適合使用生長針，先了解適應症、療程與可能效果非常重要。

哪些孩子適合打生長針？

1.生長激素缺乏症：經檢查確定孩子分泌不足。

2.特殊疾病：如慢性腎病、部分遺傳疾病或小胖威力症等。

3.生長速度緩慢：身高落在第3百分位以下，一年長不到4～5公分，且排除營養不良、甲狀腺疾病等其他原因。這類孩子建議先到兒童內分泌科做完整檢查。

生長針要打多久才有效？

通常需要6個月到1年才可能看到明顯變化，建議療程2到3年以上，依孩子個別情況調整。施打方式為每天一次或每週一次。最佳時機是在青春期前或青春期早期，若生長板接近閉合，再怎麼打也難增加太多身高。

廣告 廣告

若孩子有生長激素缺乏症，第一年平均可增加6到11公分，一般性矮小孩子效果因體質不同而可能有限。

打了生長針後可能出現的變化：

1.成長速度加快：例如一年從3到4公分提升到7到10公分。

2.體力與精神改善：孩子胃口增加，代謝改善，運動耐力與活力可能提升。

3.身體組成改變：肌肉比率上升、脂肪下降，整體看起來更結實。

4.可能的副作用：局部疼痛、關節不適、頭痛、水腫、血糖變化等。

可以用孩子未來身高估算法試算參考值。（翻攝阿包醫生陪你養寶包臉書）

如果孩子身高落後或成長曲線下降，務必先到兒童內分泌科，進行骨齡、血液與荷爾蒙檢查。確認原因後再考慮生長針，才能在安全狀態下獲得最大成長效益。家長也要記得，生長針不是「保證變高」的魔法針，效果取決於病因、開始治療的年齡、骨齡與體質。



回到原文

更多鏡報報導

鼻子過敏難受！出差、旅行居然就通了？醫師揭背後原因

貼錯酸痛貼布，小心紅腫癢！藥師教你怎麼挑

不是每天多走路就好！醫學證明這樣走，健康效果強5倍