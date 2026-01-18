孩子長大之後，把自家孩子當成別家的孩子！誰都不能代替誰，走過獨一無二生命旅程
寫了這麼多，還是有我輩父母看不開。說實在，到某個境界，我們必須透澈一個事實：孩子只是藉由我們肚皮來到世間的獨立生命個體，在此我藉由比我們「低等」的動物之「高等」智慧，與勞苦一生的父母們相互提醒與勉勵。
關於放手這件事
我曾看過一段影片，小白頰黑雁出生沒多久，連羽毛都還未長齊，就被雁媽媽逼迫從高山岩壁跳下懸崖。雛鳥墜落過程不斷揮舞著翅膀，最後撞擊在陡峭的岩壁上。為什麼雁媽媽如此狠心？難道不心疼自己的骨肉嗎？
原來，白頰黑雁是分布在高緯度的鳥類，寒冷的北極苔原缺少高大的樹木，多半是苔蘚和地衣。如果雁媽媽在荒原上下蛋，很快就會被眼尖的北極狐和北極熊吃掉，因此才選擇在陡峭的岩壁下蛋。
雛鳥破殼後，荒涼的岩壁上也找不著食物，鳥媽媽無力覓食來餵哺雛鳥，因此，必須狠心逼迫雛鳥從高山跳到谷底，讓雛鳥有機會到水草豐美的谷地，找食物餵飽自己。
在人類看來，母雁這樣的行為實在不可思議，這根本是九死一生的賭注。但對於整個族群繁衍來說，卻是最好的選擇。倖存的雛鳥儘管有限，但就是有機會留下活口。如果把雛鳥都留在荒原，只有同歸於盡的命運。
人類是高等動物，但父母對於「放手」這件事，卻是所有生物中最弱智的魯蛇。我不是在罵各位讀者，因為我也是苦思突破之道的困惑父母之一。
《我們是血脈相連的陌生人》一書引用一個古老、有趣的理論：「啐啄同時」：雛鳥破殼而出的過程，必須先由雛鳥在蛋內輕啄蛋殼，母鳥具有收到雛鳥意欲出殼的本能，一聽見聲音，就會從外面啄破，如此裡應外合、啐啄同時，雛鳥才能成功破蛋而出。
同樣的，人類孩子和父母切斷纏綿黏膩的「心理臍帶」，也必然是「親子協作」的過程，當爸媽發現孩子外熱內冷（對外在世界很熱切、看父母連一眼都嫌多），就知道「孩子破殼而出」的時機成熟，爸媽如果錯過良機，孩子很可能就無法完成所有生物體都必須經歷的「分化」任務。
孩子有能力處理的，就放給他們去磨練，摔傷了也必須忍痛讓他們自行復原；孩子有能力搬出去獨立生活的，就要相信他們有自我存活的本能，外面的世界一定有風風雨雨，他們必須學習為自己遮風擋雨；孩子還沒能力完全獨立負責的，在他們能承受的範圍內別太心軟、更別雞婆。
把偶爾回家的成人孩子當客人
所謂「養兒一百歲，常憂九十九」，人類的青春期愈拉愈長，以前是十二歲至十八歲，如今向下從九歲開始，向上延長到三十多，甚至不乏四、五十歲的老小孩。父母若不切割、不止憂，可能真的只能打一一九。想了很久，只能貢獻一個土法煉鋼的方法，看能不能幫助老父老母及我自己逐漸對「放手」上手。
記得孩子小時候，我們都一致認為「易子而教」最為有效，別人家的小孩總不讓人失望、總是比較乖巧受教嗎？其實真相是，別人家的孩子受不受教不干我事，畢竟沒投資的標的，任它怎麼波動，我們都不會心痛。
所以，結論很清楚了，孩子長大之後，唯有一招：把自家孩子當成別家的孩子。
於是，現在的我，常做以下練習：對於偶爾回家的孩子，我都當成「客人」，只要回家，絕對殷勤款待，讓「客人」相見便已開始懷念；對於仍常在我左右的成人孩子，則期許自己當個稱職的「民宿主人」，將他們視作「房客」，不干涉、不打擾，生活盡量還給他們。
做不到？那就長憂九十九吧！我養三隻，99×3 ＝297，若再加上「憂自己」，我應可直接宣告人生已滅亡三輩半，自律神經永遠喔咿喔咿（無醫無醫）。
容我再揭發一個真相：對於成年的孩子，我們能做的、能影響的，真的不太多，可能只有百分之○．○一弱。我很喜歡的韓劇「我親愛的朋友」裡有句話：「不管有沒有教孩子，他們都不會照著我們的意思走，這就是人生。」
所以，所有父母對孩子的「憂慮」，是穩「賠」不賺的賭注，還沒走過一半人生的孩子通常不會被我們左右，更不會為我們歡喜為我們憂，他們多半都要走自己的路。
要如何做到對孩子的未來不憂不懼？別無選擇、絕對必須：適度切割，而改為「相信孩子」與「祝福孩子」，如此，才可能遇見止跌回升的拐點。
祝福孩子一生順遂、永遠不會遇到糟心事嗎？人生就是場修練，因此，無論媽祖、觀世音或是上帝耶穌絕不會少給任何人「人生驚嚇禮物」。要祝福孩子，
當他們遇到糟心事時，練就能自己挺過來的堅韌本事。畢竟一個成年人的改造，只有百分之一來自提醒與教導，百分之九十九都來自社會的千刀萬剮。
當孩子正在經歷千刀萬剮時，父母的心則如億刀兆剮，但我們還是不能代替孩子承受。因此，我們明白且接受，誰都不能代替誰走過獨一無二的生命旅程。
《五十歲後我出去一下：不當媽媽、太太、媳婦之空巢熟女好好愛自己》，天下文化出版，彭菊仙著
