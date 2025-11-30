「孩子長大前不冒險」 歐陽靖：不帶他去醫療落後、衛生差地區

歐陽靖表示在孩子長大前，不會帶他去醫療較落後、衛生條件差的地方。（翻攝自歐陽靖臉書）

女星歐陽靖日昨（29日）於臉書發文表示，「在新醬長大之前，我絕對不『冒險』，我絕對不會帶他去醫療較落後、衛生條件差的地方」，她提到，自己雖推廣親子旅行，但希望父母在評估過孩子能否承擔旅途風險後再決定出發，強調孩子不是照顧者的『物品』或流量密碼，安全應永遠擺第一。

歐陽靖經常在社群分享與兒子「新醬」的日常互動，近期也透過YouTube分享母子在國內外的旅程，昨日她在臉書發文表示，儘管自己想親眼見識偏遠國家的絕世美景，但在新醬年紀尚小時，「我絕對不『冒險』，我絕對不會帶他去醫療較落後、衛生條件差的地方」。

歐陽靖指出，10年後新醬15歲，她自己也才52歲，她認為「勇敢的人先享受世界」，但勇敢是自己，沒必要拖著年紀還小的孩子一起證明「家長很勇敢」。

歐陽靖強調，雖然她推廣親子旅遊，但仍呼籲父母在旅行出發前，應先評估孩子是否具備承擔風險的能力，「孩子不是照顧者的『物品』，冒險更不是流量密碼。讓孩子學習、成長的方式有很多，但永遠是安全第一。以上，是身為一個親子旅遊影片創作者，該盡到的告知社會責任。」





