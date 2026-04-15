孩子長太快恐「性早熟」 醫生提醒注意這些變化

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醫師提醒家長注意孩子成長變化，同時維持健康體重和均衡飲食等，以避免因青春期過早啟動，影響孩子未來身高成長。（圖：嘉基提供）

根據衛生單位統計，近年來兒童因為「發育太早」也就是性早熟的就醫人數呈現上升趨勢，尤其女孩比例明顯高於男孩。醫師提醒家長務必注意孩子的成長變化，避免因青春期過早啟動，影響到孩子未來的身高發育，及早發現、及早評估相當重要。（龐清廉報導）

兒童性早熟的原因很多，嘉義基督教醫院兒童醫學部賴怡彣醫師表示，可能與營養攝取增加、肥胖比例上升、環境荷爾蒙暴露以及生活型態改變等因素有關。臨床上，曾有一名小學低年級女孩，一年內身高增加近10公分，同時胸部明顯發育。經醫師評估後發現孩子的骨齡已比實際年齡提前近兩年，進一步檢查後確診為中樞性性早熟。經過治療與持續追蹤，孩子的發育速度逐漸穩定，也為未來身高發展保留更多空間。

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賴怡彣醫師表示，青春期過早啟動，可能造成骨齡提前成熟、骨骼生長板過早閉合，反而影響孩子未來的最終身高。中樞性性早熟是控制青春期的荷爾蒙軸提早啟動，可使用抑制青春期發展的藥物治療；周邊性性早熟則需進一步檢查是否有腫瘤或其他異常荷爾蒙來源。

醫師提醒，家長平時可以多留意孩子的成長變化，若女孩在8歲前出現乳房發育，男孩在9歲前睪丸開始變大，身高在短時間內快速增加，每年身高增加超過約7-8公分，都可能是青春期提早啟動的訊號，建議及早至兒科或兒童內分泌科門診評估。醫師會視情況安排相關檢查，包括骨齡X光檢查以評估骨骼成熟度；女孩可能安排骨盆腔超音波檢查，觀察子宮與卵巢的發育情形；必要時進行LHRH性激素刺激試驗，以判斷是否屬於「中樞性性早熟」。

除了醫療評估與治療，日常生活中的預防也相當重要。醫師建議家長應協助孩子維持健康體重，避免肥胖，並培養均衡飲食與規律運動的生活習慣；同時應減少接觸可能含有環境荷爾蒙的物質，例如避免使用塑膠袋或保麗龍裝盛熱食，也不要讓孩子隨意食用來源不明的保健食品或補品。若發現發育時間過早或速度過快，家長不要過度焦慮，應及早諮詢專業醫師。

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