孩子面前殺害爸媽！高雄男二審判死刑 最高法院撤銷發回更審

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記者楊佩琪／台北報導

高雄男子吳龍滿被控於2023年間，因不滿鄰居發出的噪音，在鄰居2個孩子面前，殺害羅姓鄰居夫妻。一審審、二審皆判處死刑，案經上訴三審，最高法院10日撤銷發回高雄高分院審理，理由是認為原審並未進行精神鑑定，且一審未認定殺人動機，二審認定是因為噪音，其預謀犯案的認定與卷證不符。

根據判決，吳龍滿住在高雄市苓雅區武廟路一審社區大樓內，死者羅姓夫妻為樓上、樓下關係的鄰居。2023年9月15日，吳男不滿羅家傳來噪音，持刀跑到羅家門口，誘騙羅家2名幼兒開門，隨後在2個孩子面前，殺害羅姓夫妻，2個孩子目睹全程。

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一審審高雄地方法院國民法官庭依殺人罪，判處吳男死刑。吳男放棄上訴，但檢方提起上訴。

2025年12月間，高雄高分院傳喚2名孩子出庭作證，但因孩子知道要出庭，出現情緒不穩定狀況，經醫師評估後取消作證。至今吳男仍不認罪，高雄高分院認為吳男犯後態度惡劣，堅不認罪，駁回檢方上訴，維持一審審死刑判決。

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