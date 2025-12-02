孩子黑眼圈重、張口呼吸?專家:上顎狹窄

圖由靜思牙醫診所提供

近年來，許多家長發現孩子明明早睡、也沒有生病，

卻仍出現——

• 黑眼圈很深

• 早上起床很累

• 睡覺張口呼吸

• 打呼

• 做功課注意力不集中

兒童呼吸 × 牙弓發育專家指出：

這些常被誤以為是作息問題，其實可能是「上顎狹窄」造成呼吸空間不足。

上顎狹窄會壓迫鼻腔，孩子就會被迫用嘴巴呼吸，

影響睡眠、專注力，甚至會影響臉型發育。

⸻

🟧 【國際新技術 IPE：讓孩子更舒服的擴弓方式】

Align Technology 最新推出的

廣告 廣告

IPE（Invisalign Palatal Expander）

是全球第一個 客製化、3D 列印、無金屬 的兒童擴弓系統，

專為 6–12 歲發育黃金期設計。

IPE 的三大優勢讓家長更安心：

✔ 1. 更精準（3D 客製化設計）

不需家長轉螺絲，

電腦計算「最適合孩子」的擴弓力道與方向。

✔ 2. 更舒適（透明、不刮嘴）

孩子上課、運動、吹樂器都不受影響。

✔ 3. 更全面

一次改善：

• 牙弓空間

• 呼吸順暢度

• 臉型中段支撐度

• 睡眠品質

是目前全球最受注目的兒童擴弓技術之一。

⸻

🟦 【孩子哪些表現需要特別注意？符合 2 項以上建議及早檢查】

• 睡覺張口呼吸、打呼

• 黑眼圈深、睡再多也很累

• 臉型偏窄、中臉凹

• 牙齒擁擠、牙弓像「V 字」

• 白天容易嘴巴微張

• 注意力差、常疲勞

• 游泳孩子換氣常用嘴 → 更易成為口呼吸習慣

✔ 以上都是上顎狹窄造成的警訊，

越早發現越能用「最溫和」的方式改善。

⸻

🟧 【6–12 歲是牙弓 × 氣道的黃金發育期】

這段時間，上顎骨仍能自然擴張。

錯過後：

• 擴弓會變難

• 可能需要拔牙

• 嚴重者長期受氣道問題影響睡眠與專注力

專家提醒：

孩子的黑眼圈、口呼吸、臉型發育，不是「等長大會好」的問題。

⸻

🟦 【靜思牙醫診所 × 呂醫師】

兒童呼吸與牙弓發育的專業團隊

位於新北板橋的 靜思牙醫診所，

由深受家長信任的 呂醫師（隱適美黑鑽級醫師） 帶領。

呂醫師擁有：

• 超過 2,000 例以上隱形矯正經驗

• 兒童與青少年矯正專精

• 專業呼吸 × 牙弓 × 臉型發育判讀能力

• 使用 iTero 數位口掃、RayFace 臉型掃描、CBCT 全套檢查設備

診所重視的是：

早期發現、溫和介入、不強迫治療、以孩子舒適為優先。

⸻

🟧 【10–15 分鐘 3D 發育掃描：讓家長一次看懂孩子的發育狀況】

掃描內容包含：

• 上顎寬度是否足夠

• 牙弓空間是否不足

• 是否有口呼吸傾向

• 臉型是否受上顎發育影響

• 是否需要擴弓或觀察即可

無輻射、無痛，6–12 歲皆可檢查。

⸻

🟦 【本月開放｜免費「兒童牙弓 × 呼吸」發育評估名額】

為協助家長了解孩子的狀況，本診所提供：

✔ 免費發育掃描（價值 $1,800）

✔ 專業分析與建議（不推銷、不強迫）

✔ 適合 6–12 歲兒童

✔ 10–15 分鐘即可完成

此免費評估目的：

讓家長知道孩子目前是否需要協助，或只需定期觀察即可。

⸻

🟧 【給家長的最後提醒】

如果孩子有：

• 黑眼圈

• 口呼吸

• 打呼

• 臉型愈來愈窄

• 牙齒越長越擠

這不只是外觀問題，

而是「呼吸」與「發育」在求救。

越早檢查，越能給孩子最溫和、最有效的幫助。

⸻

📞 【預約方式】

📍 靜思牙醫診所

👨‍⚕️ 主治醫師：呂醫師｜隱適美黑鑽級

📲 直接私訊粉絲專頁／ 官方LINE預約/☎ 來電預約皆可

諮詢專線：02-8951-8877

地址：新北市板橋區實踐路93巷10號

官網：https://www.jingsidental.com/

粉專：https://www.facebook.com/jingsidental/

LINE: https://line.me/ti/p/~@dng1758u

此訊息由靜思牙醫診所提供