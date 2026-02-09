孩子鼻塞要吃藥嗎？會自己好嗎？爸媽必知「3招救急」免吃藥就能改善

孩子鼻塞真的讓人好頭痛！睡不著、吃不好，一哭起來全家也跟著沒得睡。其實，小朋友鼻塞很常見，只要掌握幾個重點方法，大多不用太擔心。《優活健康網》特選此篇，以下幫新手家長整理居家護理、環境調整，到藥物選擇一次看懂，有時還不用到吃藥，做到3招鼻塞症狀自然就會改善。







兩歲以下寶寶：先靠物理護理最安全



基本上，孩子還小的階段，不一定要急著用藥，先從簡單的居家照護開始。

蒸氣熱敷，幫助呼吸更順

可以在洗澡時讓浴室充滿溫暖的蒸氣，讓孩子待著約10～15分鐘，或用溫熱毛巾（別太燙）輕敷鼻樑。濕熱能軟化鼻涕、幫助呼吸變順。

生理食鹽水清潔小鼻子

用嬰幼兒專用的食鹽水滴劑或噴霧，一次1～2滴，等幾秒再清理。能幫孩子洗掉灰塵、過敏原，也讓鼻子不那麼堵。

吸鼻器幫忙排出鼻涕

寶寶還不會自己擤鼻涕，可以用吸鼻器輕輕吸出軟化後的鼻涕，不過一天最多3次就好，避免過度刺激鼻子。

睡覺時抬高頭部

用小枕頭墊高上半身，讓鼻涕不容易倒流，呼吸會舒服很多。





居家環境調整3招很關鍵



有時候，讓空氣和生活習慣變好，鼻塞自然就改善了，父母不妨也同步調整居家環境：

保持濕度50～60%：乾燥的空氣會讓鼻黏膜更腫，用加濕器效果很好。

多補水：幫助鼻涕變稀。6個月以下寶寶則是多喝奶就可以。

減少過敏原：把毛絨玩具先收起來、定期清洗床單。





藥物怎麼選？聽從醫師建議最安心



如果照護幾天還是塞得厲害，可以請醫師幫忙評估。有以下幾類藥物常見於鼻塞治療：

抗組織胺（Antihistamines）：適合過敏型鼻塞，但對感冒型的效果較有限，有時反而會讓鼻涕變稠。

去充血劑（Decongestants）：含偽麻黃鹼（pseudoephedrine）或消旋鹽酸甲基麻黃（DL-methylephedrine）成分的藥物通鼻效果明顯，但要遵照醫師建議使用，因為過量或時間太長可能造成心跳加快或「反彈鼻塞」。

鼻用類固醇噴劑：適合中重度或長期鼻塞使用，效果好且副作用少，但仍要注意鼻出血等小狀況。





爸媽常見疑問：哪一種藥水效果好？



以下是常見處方藥範例，僅供了解，實際使用仍需醫師評估：

鼻福（Peace）糖漿：含偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）+屈普利汀（Triprolidine）成分，適合單純鼻塞、流鼻水的情況。

息咳寧（Secorine）糖漿：含消旋鹽酸甲基麻黃（DL-Methylephedrine）+氯菲安明（Chlorpheniramine）+愈創甘油醚（Guaifenesin）成分，若寶寶鼻塞又咳嗽、有痰，可以考慮（需醫師建議使用）。

（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：小朋友鼻塞怎麼辦？藥水怎麼選？爸媽必看的鼻塞救急攻略！）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子鼻塞要吃藥嗎？會自己好嗎？爸媽必知「3招救急」免吃藥就能改善