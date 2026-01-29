孩子「不想回老家、不想叫人」是叛逆嗎？醫教「5招」緩解社交焦慮

農曆春節即將到來，是家人團聚、彼此寒暄的重要時刻，但在親友往來頻繁、氣氛熱鬧的年節中，不少青少年卻出現不想返鄉、逃避打招呼，甚至情緒煩躁、沉默低頭滑手機的情形，讓家長不禁擔心「孩子是不是變得叛逆了？」醫師表示，這樣的行為多半與青春期的心理發展及社交壓力有關，未必是故意對抗或不尊重長輩。











「不想回老家、不想叫人」是叛逆嗎？衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，青春期是自我認同快速成形的階段，青少年對外界眼光特別敏感。青少年在春節聚會中表現得沉默或退縮，往往並非不禮貌，而是心理壓力的自然反應。

5招助孩子減輕社交負擔



許維堅說明，春節聚會中，長輩出於關心而詢問成績、身高、外貌、或交友情況等，在成人看來只是寒暄聊天，卻可能讓孩子感到被比較、被評價，甚至覺得隱私受到侵犯。當這些心理界線一再被觸碰，青少年自然容易出現退縮、抗拒，或情緒上的反彈。

為了協助孩子減輕社交負擔、安心度過年節，許維堅建議，家長可採取以下做法：

家長扮演「緩衝」角色：主動分擔孩子的社交壓力，協助應對人際互動。 適時代為回應與轉移話題：當長輩詢問成績、外貌等讓孩子感到壓力的問題時，家長可適度介入，避免孩子直接承受心理負擔。 保留適度的「躲避空間」：允許孩子在聚會中短暫離席，到安靜的地方休息，幫助情緒恢復與自我調節。 給予彈性與支持：理解青少年在成長階段的心理需求，以包容與支持取代責備，讓春節成為促進親子關係的機會。 重視心理健康的長期影響：關注青少年的心理健康，有助於其未來人際互動與自我發展的穩定成長。

許維堅提醒，春節不只是熱鬧的家庭聚會，更是觀察與照顧青少年身心狀態的重要時刻。當孩子出現退縮或焦慮反應時，家長的理解與陪伴，往往比要求配合來得更有力量。透過營造尊重界線、允許調整節奏的家庭氛圍，有助於減輕年節壓力，也能幫助青少年建立穩定的情緒調節能力。





父母應理解青少年社交焦慮



衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，青少年在春節期間出現的社交焦慮，往往同時反映心理壓力與身體調適的負荷，顯示身心健康密不可分。家人若能以理解取代指責，給予孩子適度的空間與支持，不僅有助於情緒穩定，也能減少壓力引發的身體不適。

丁碩彥強調，年節是促進家庭關係的重要契機，唯有關注青少年的身心需求，才能讓孩子在被尊重與安心的環境中成長，為長遠的心理健康奠定良好基礎。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子「不想回老家、不想叫人」是叛逆嗎？醫教「5招」緩解社交焦慮