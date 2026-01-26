孩子「圍棋連輸80場」卻沒輸掉熱情？1句話讓醫師爸爸重新理解輸贏
每個人都喜歡贏，不喜歡輸的感覺，但是輸贏真的重要嗎？兒童腦神經學博士、小兒神經科主治醫師翁仕明於《爸媽別急，孩子只是慢慢學》一書中，深入剖析孩子可能面臨的15種學習困難，包括閱讀困難、書寫困難、注意力集中困難，只要了解兒童大腦的運作，多一點點幫助，孩子未來就有機會往上跳一階。以下為原書摘文：
學習之歷程方為核心
有一回，孩子的圍棋老師跑來跟我商量，他發現我們家的小朋友，學圍棋的時候總是很認真，但是真正實戰的時候，又沒辦法利用上課時所學到的策略。所以看他下棋，總是令人心驚膽戰，老師在一旁觀戰，都覺得好多盤棋就差了那一手，而被對手逆轉勝。
孩子的圍棋老師真的很關心他，因為我記得那時，我的孩子已經連輸了3個月約70、80場的對弈，老師怕因此而澆熄了他對圍棋的信心，最後就會放棄學圍棋了！所以希望我跟孩子好好聊聊，有沒覺得很失望，或者是還有任何殘存的求勝意志嗎？
就算一直輸，有關係嗎？
於是，某一天圍棋課後，我在跟他坐公車回家的路途上，悄悄地問他：「你最近圍棋對弈似乎很慘烈，是嗎？」他聽了我突如其來的問題，剎時間有點愣住，並沒有立刻回應。我想了想，這也是人之常情吧？畢竟，戰績看起來不是很光采，或許也不想跟他人討論！
所以我也不勉強他立刻給我一個明確的答案。倒是過了5、6分鐘以後，他原本看著窗外的風景，突然卻把頭轉回來，緩緩地跟我說：「下圍棋的時候，只有輸贏兩種結果吧？如果我輸了，對手就會贏，那如果我贏了，對手應該就會輸吧！所以，輸贏一定會發生啊！輸跟贏之間，真的有那麼大的差距嗎？」
我對這突如其來的答案，彷彿當頭棒喝，這好像訴說著我們的生活般，學習就一定會有成果展現嗎？如同以前的師長常說，努力將會有結果，但結果一定是甜美的嗎？會不會是苦澀的呢？相當難說！然而，學習最重要的核心，並非那區區的成果而已，而是一個完整的歷練過程。
反觀我們自己，無論是面對自己的工作或生活，以及跟孩子們相處的時候，第一優先的幾乎都是評量的成果，那考高分就代表一切嗎？多數人聽到這個題目的時候，都自然而然地說，分數絕對不是一切。但當你真的面對的時，真有如此坦然的態度嗎？例如我們在工作上，也總是有人會抱怨，老闆沒有看出我的價值，我已經努力這麼久了耶！
過往的求學過程當中，經常被自己拿來說嘴的，往往都是那些曾經的輝煌，很少有人細細品嚐或回想，當初在學習的過程當中，那種種的酸甜苦辣，才是整個學習的精髓所在。而當我們引導孩子們的成長時，也不經意地將這樣的價值觀加諸在我們的孩子身上時，反觀他們，或許他們比我們還更能享受學習的樂趣。
瓶頸不見得是自我設限的框架
那時在公車上，我反問孩子：「你在圍棋對弈時，如果輸了，你不會很失落嗎？」他只是笑笑跟我說：「一開始會啊，但是我還來不及想，老師就跟我說，可以換對手下下一盤了。所以，我就開始專心在下一盤棋了，一直到後來下課的時候，才發現輸得有點多！不過，反正下週還會繼續來圍棋班，再試試看或許就會贏了！」
那天的公車返家路程，我反而覺得自己有些成長，或者是喚起了我最初學習熱忱——就是想把東西學好的心吧！維持著這樣的熱情，持續地找出對策，將會有那麼一天，我們可以真正地掌握所學的技巧。或許，瓶頸永遠存在，可是這不該是自我的框架。
無人不喜歡甜美的果實，但並非眾人都會是贏家。學著欣賞曾努力、執著、持續的這個階段，即使在某一項技能上，我們無法完全掌握，卻可以秉持著同樣的精神，投身到下一個學習的過程。總有一天，我們會找到適合自己的所長，完成所謂的適才適性。這一點，也將是我們應該帶給孩子的。
（本文摘自／爸媽別急，孩子只是慢慢學：兒童腦神經學博士啟動天賦的祕密／三采文化）
