孩子「提前長大」未必是好事 嘉基醫師教你辨識性早熟

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【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】近年來，兒童因「發育太早」前來就醫的情況逐漸增加，不少家長發現孩子身高突然快速成長，甚至出現乳房發育或其他第二性徵，因而感到擔心。嘉義基督教醫院兒童醫學部賴怡彣醫師表示，中樞性性早熟因控制青春期的荷爾蒙軸提早啟動，可使用抑制青春期發展的藥物治療；周邊性性早熟則需進一步檢查是否有腫瘤或其他異常荷爾蒙來源，青春期過早啟動，可能造成骨齡提前成熟、骨骼生長板過早閉合，反而影響孩子未來的最終身高，因此及早發現、及早評估相當重要。

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根據衛生單位統計，近年兒童性早熟的就醫人數呈上升趨勢，尤其女孩比例明顯高於男孩。醫師分析，可能與營養攝取增加、肥胖比例上升、環境荷爾蒙暴露以及生活型態改變等因素有關。臨床上也常見孩子短時間內身高快速增加，看似「長得很好」，但其實骨齡已經明顯超前，若未及時介入，未來反而可能長不高。

賴怡彣醫師分享，曾有一名小學低年級女孩，媽媽發現孩子一年內身高增加近10公分，同時胸部明顯發育，因而帶來就診。經醫師評估後發現孩子的骨齡已比實際年齡提前近兩年，進一步檢查後確診為中樞性性早熟。經過治療與持續追蹤，孩子的發育速度逐漸穩定，也為未來身高發展保留更多空間。

▲嘉義基督教醫院兒童醫學部賴怡彣醫師表示，中樞性性早熟因控制青春期的荷爾蒙軸提早啟動，可使用抑制青春期發展的藥物治療，家長不必擔憂。

賴醫師提醒，家長平時可以多留意孩子的成長變化，若女孩在8歲前出現乳房發育，男孩在9歲前睪丸開始變大，身高在短時間內快速增加，每年身高增加超過約 7-8公分，都可能是青春期提早啟動的訊號，建議及早至兒科或兒童內分泌科門診評估。醫師會先進行身體檢查與成長評估，並視情況安排相關檢查，包括骨齡X光檢查以評估骨骼成熟度；女孩可能安排骨盆腔超音波檢查，觀察子宮與卵巢的發育情形；必要時進行LHRH性激素刺激試驗，以判斷是否屬於「中樞性性早熟」。

除了醫療評估與治療，日常生活中的預防也相當重要。賴醫師建議家長協助孩子維持健康體重，避免肥胖，並培養均衡飲食與規律運動的生活習慣；同時應減少接觸可能含有環境荷爾蒙的物質，例如避免使用塑膠袋或保麗龍裝盛熱食，也不要讓孩子隨意食用來源不明的保健食品或補品。

賴醫師最後提醒，孩子的成長發育每個人都不同，但若發現發育時間過早或速度過快，建議家長不要過度焦慮，也不要自行判斷，應及早諮詢專業醫師。透過完整評估與定期追蹤，大多數孩子都能獲得適當的照護，健康成長，同時保留最佳的身高發展空間。（圖：記者劉芳妃翻攝）