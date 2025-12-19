孩子「演」活在地記憶！台南「話我家鄉故事繪本」成果搬上舞台

南市教育局17日在虹韻文創中心舉辦「114年話我家鄉故事繪本展演」活動，12所國小師生齊聚一堂發表成果。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕孩子筆下的家鄉，走上舞台、說起故事。台南市今年舉辦「話我家鄉故事繪本」成果展演，邀集12所國小師生齊聚一堂，透過故事展演方式，呈現學生從閱讀、踏查到創作的完整學習歷程。各校將閱讀教育融入校本課程，把繪本「演」成故事，在舞台上鮮活呈現，展演內容精采動人。

南市推動「話我家鄉故事繪本」計畫至今已邁入第10年，累計完成100本家鄉故事繪本，題材涵蓋自然環境、歷史發展、地方產業與生活文化，已成為學校推動校本課程與閱讀教育的重要教材。透過閱讀結合在地文化，引導學生走進社區、認識土地，逐步建立對家鄉的理解與認同。

月津國小表演《小石獅圓舞曲》十分精彩。(記者洪瑞琴攝)

今年參與展演的12所學校，創作主題多元、風格各異。蚵寮國小《安居蠔藔》描繪傳統養蚵生活樣貌，長平國小《船承》記錄3代漁民與大海共生的生命故事，文昌國小《阿公的粉鳥笭》則從民俗活動切入，細膩呈現家族情感與文化記憶；月津國小《小石獅圓舞曲》、佳里國小《佳在蔗裡》，分別從飲食文化與產業變遷，引導學生認識地方歷史脈絡。

另有仁德國小《拾夢・鑼鼓》、菁寮國小《菁獅魂》、崑山國小《再見記憶中的甜》，聚焦傳統技藝與世代傳承；山上國小《阿燕姨的冰枝店》、大竹國小《蓮鄉藕遇》、仙草實小《承擔而行》，以地方人物與產業為主角，記錄社區生活記憶；億載國小《一直一直在發光》則以百年運河為背景，描繪城市變遷與孩子對未來的想像。

教育局長鄭新輝表示，計畫重點不在成果展示，而在於引導學校以閱讀理解為核心，建構完整學習歷程。學生在蒐集資料與轉化表達的過程中，培養理解、分析與表達能力。從孩子視角出發，重新訴說台南各地的家鄉故事，也讓閱讀成為連結土地與文化的重要橋梁。

