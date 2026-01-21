孩子一直咬指甲講不聽？醫師揭原因＋3招溫和戒掉

孩子咬指甲多半是為了釋放焦慮或無聊，定期修剪指甲並磨圓或轉移注意力，有助改善。（Gemini生成示意圖）

孩子咬指甲，是很多家長常見卻無解的困擾。營養功能醫學醫師劉博仁指出，尤其是異位性皮膚炎的孩子，更容易出現這個習慣，並非單純的「壞毛病」，而是一種自我安撫的下意識行為。理解孩子行為的原因，比一味禁止更有效。

孩子咬指甲其實是「自我安撫」

醫學上稱為「咬甲癖」，多數出現在學齡兒童，男孩略多於女孩。對孩子來說，咬指甲是一種釋放焦慮或無聊的方式，類似其他孩子喜歡扭頭髮或咬筆蓋的行為。劉博仁強調，這種行為多半與心理壓力或生理觸發有關，而非性格問題或故意搗蛋。

為什麼孩子特別容易咬指甲？

1.情緒出口：異位性皮膚炎孩子長期忍受搔癢，緊張或焦慮時，會透過咬指甲來獲得暫時的舒緩。

2.完美主義傾向：孩子看到指甲邊緣有倒刺或不平整，會本能想咬掉，結果越咬越糟，甚至可能造成皮膚抓傷或感染。

醫師教你3招，溫和戒掉咬指甲

1.保持指甲整齊

定期修剪並磨圓指甲邊緣，減少凸起或倒刺，降低孩子咬指甲的動機。

2.轉移注意力

當發現孩子想咬指甲時，不要斥責，而是提供替代行為，例如壓力球、口香糖或簡單小任務，讓嘴巴或手有事可做。

3.視覺與味覺提醒

市面上有苦味防咬指甲液，或貼上可愛貼紙，作為溫和提醒，讓孩子慢慢養成不咬的習慣。

營養也能幫助改善

家長會擔心孩子咬指甲行為，是不是缺鈣的問題，劉醫師指出，與鈣關聯不大，但鋅、維生素B 群和蛋白質則很重要。鋅能幫助情緒穩定，也對皮膚修復有益；B 群與蛋白質則能讓指甲健康不易長倒刺。建議多攝取瘦肉、蛋類、堅果等食物，一舉兩得。劉醫師提醒，面對孩子的咬甲習慣，最重要的是理解而非責罵。



