孩子「長期鼻塞」張口呼吸 醫警告：恐變阿呆臉！影響一輩子

兒科醫師徐嘉賢指出，兒童生長發育期若長期因鼻子過敏導致鼻塞，習慣張口呼吸，將可能部分改變臉形外觀，造成腺樣體臉。他強調，即使沒有合併鼻瘜肉，仍可能發生容貌改變。

持續的上呼吸道阻塞和口呼吸，可能影響臉部結構發育，導致下臉長度增加、下顎後縮、長臉型等特徵出現。（圖／資料照）

徐嘉賢於臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文表示，持續的上呼吸道阻塞和口呼吸，可能影響臉部結構發育，導致下臉長度增加、下顎後縮、長臉型等特徵出現。此外，長期口呼吸會增加牙齒錯咬風險，包括後牙交叉咬合、前牙水平覆咬合增加，以及上顎狹窄等問題。

中山醫學大學附設醫院衛教資料指出，腺樣體由一團淋巴組織構成，位於鼻腔最深處，無法從外觀察覺，因此經常被忽略。反覆的病原體感染發炎，會使扁桃腺與腺樣體變得腫大，進而阻塞呼吸通道。腺樣體表面有許多凹窩，成為細菌躲藏的溫床，引起鼻竇炎或中耳炎反覆發作。

該院衛教資料進一步說明，因扁桃腺及腺樣體肥大引起的兒童阻塞性睡眠呼吸中止症，對生長發育以及學習表現有重大影響。包括專注力與學習能力下降、反應遲鈍，甚至被認為有「注意力不足過動症」；白天嗜睡或脾氣暴躁，嚴重時可能出現侵略、攻擊性的行為;因缺氧無法進入深度睡眠，使生長激素分泌不足，導致發育遲緩。

若孩子長期鼻塞、鼻子過敏，牙科檢查也發現咬合異常，且牙科醫師建議矯正時，應與處理過敏的專科醫師進一步討論評估。 （示意圖／Pixabay）

資料也提到，常有齒列不正的小朋友，無論怎麼矯正都效果不彰，最後才發現是長期張口呼吸所導致的暴牙問題。此外，顏面骨生長異常會使臉部拉長，嘴唇厚而上翹，形成特有的外觀「腺樣體面容」，俗稱阿呆臉。

徐嘉賢建議，若孩子長期鼻塞、鼻子過敏，牙科檢查也發現咬合異常，且牙科醫師建議矯正時，應與處理過敏的專科醫師進一步討論評估，及早介入處理，避免影響孩子的臉部發育。

