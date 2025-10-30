孩沒哭鬧玩玩具！ 搭高鐵「又收警告牌」 醫師媽氣炸：一片謊言





高鐵自9月22日起實施「寧靜車廂」政策，但卻造成不少帶小孩一起坐車的家長不小壓力，而交通部也在10月23日公布搭車新規「不含嬰幼兒」。然而，李佳燕醫師帶著小孩乘坐高鐵時，又被發了「寧靜車廂」的警告牌，這讓她氣炸，怒批高鐵是「鼓勵父母拿手機餵養小孩」，認為高鐵上層根本沒養過小孩。

李佳燕提到，今（30）日上午，她帶小孩搭乘高鐵，路途中小孩沒哭沒鬧，她也不想用手機哄，於是掏出各種玩具努力逗小孩，玩玩具難免會有聲響，但玩具沒有發出聲音，依然收到了「寧靜車廂」的警告牌。

這令她十分不解，她提到，日前高鐵才對外宣布「寧靜車廂，不包含幼兒」，但實際執行又是另外一回事，「究竟是要給有小孩的父母多大的壓力啊？」，她說，「高鐵上層的人、執行的人，到底有沒有養過小孩啊！？」、「什麼『寧靜車廂』不包括嬰幼兒！一片謊言！」。

她認為，在高鐵沒有重新規劃「哪幾節車廂，是寧靜車廂」、沒有設置大量的「親子車廂」或「家庭車廂」之前，「寧靜車廂」的規劃，根本就該暫緩，她不理解為何高鐵上層如此痴戀「寧靜車廂」，讓有小孩的父母連搭個公共交通工具，都要承受這麼大的壓力。

貼文一出，引發網友熱烈討論，有些網友認為高鐵矯枉過正、宣導錯對象，「好誇張，幹嘛針對小小孩發這種牌子，該被約束的是不守規定的大人！」、「這是要降低出生率是不是」、「本想過年要帶嫩嬰坐高鐵，現在都焦慮了」、「應該反過來設立幾節寧靜車廂就好」。

不過，也有網友持不同意見，認為，「寧靜車廂」的警告牌，是給搖玩具的大人不是給小孩。

在此之前，高鐵曾表示，寧靜車廂新制針對「在車廂內講手機」、「欣賞影片或收聽歌曲時不用耳機」、「大聲交談」的狀況進行勸導，經勸導未改善者，得拒絕運送、解除或終止契約，實施初期以3個月為宣導期。不包含孩童，嬰幼兒、孩童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為。

高鐵統計，寧靜車廂上路後，自9月22日到10月8日，就有超過1萬3千次勸導，其中最大原因是在車廂內講電話，占整體原因49%，其餘為在車廂內大聲交談，或是追劇、聽音樂未戴耳機，孩童個案極少。台灣高鐵也強調，寧靜車廂政策只針對因講電話、使用3C產品打擾到他人的旅客，服務人員對於嬰幼兒或因疾病影響自主能力的旅客，一向秉持關懷並提供必要協助。

