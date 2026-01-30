孩童吵鬧踢椅背全家遭趕下車 飯店駁「丟包」：司機記過並補償

業者強調接駁服務的首要原則，是全體乘客與行車安全。（翻攝自桃園喜來登酒店臉書）

桃園一名母親在社群平台發文控訴，一家四口日前搭乘桃園喜來登飯店接駁車前往高鐵站時，因孩童暈車哭鬧，竟遭司機在交流道附近「丟包」要求下車自行想辦法，引發網友熱議與憤怒。桃園喜來登飯店隨後對此深表遺憾，並還原事發經過，強調司機是基於行車安全考量，但也坦言處置方式欠妥，已對司機記過處理。

當事人發文指出，27日退房後搭乘預約接駁車，準備前往高鐵站，途中5歲的孩子因疲累加上暈車開始大哭鬧著想吐，司機第一時間警告「吐在車上要付清潔費」，隨後更以「孩子太吵、影響開車」為由，表示無法繼續服務。當事人控訴，司機隨即在反方向的交流道口附近路邊停車，要求他們一家四口直接下車，讓人在荒涼路邊感到相當傻眼。

廣告 廣告

對此控訴，桃園喜來登飯店澄清，該組客人的小孩從出發前就在大廳失控奔跑，上車後更是不斷踢司機椅背，儘管當下曾與其他旅客協調換位，但吵鬧情況依舊沒有改善，且已引起其他賓客對安全性的顧慮。飯店強調，下車地點並非完全荒涼的交流道口，附近有超商，司機當下曾詢問是否代叫計程車，但遭賓客拒絕。

飯店表示，接駁服務的首要原則是全體乘客與行車安全，對於造成顧客不佳感受深感遺憾，目前已對該名司機依規定處以記過處分，並給予當事人事後補償。此事引發網友兩極討論，有人認為「載客本就有義務送到定點，不應放人在危險路邊」；但也有人認為「家長應管教小孩，踢司機椅背確實會造成公共危險」。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

台64丟包案！政大師長淚憶溫和典範 怒批Bolt「路人甲聲明」喊抵制

監視器錄下女童放學遭鎖喉拖行 校方給家長信喊話「共築安全網」

剴剴案外案！社工陳尚潔仍不認罪 意外揪「第二名失職者」