孩童少碰巧克力？家長給喝1口味調味乳更不健康 營養師破解迷思

近日有家長在社群上討論孩子飲食問題，掀起關於「是否該嚴格禁止巧克力」的熱議。對此，曾建銘營養師指出，有些家長為了堅守不讓孩子接觸巧克力的原則，寧願讓孩子喝以人工香料與色素調製的水果調味乳，這樣的選擇其實未必更健康。曾營養師從營養與飲食教育兩個角度分析，認為與其過度恐懼巧克力，不如回到成分與攝取量本身來看。

曾建銘營養師透過臉書粉絲專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，許多家長主要擔心巧克力中的咖啡因與成癮問題，但實際上濃度才是關鍵。曾營養師表示，市售兒童巧克力調味乳因牛奶比例高，咖啡因含量通常相當低，甚至可能低於一杯早餐店紅茶或奶茶。

從成分角度來看，巧克力調味乳雖含糖分，但至少含有可可粉等天然食材；反觀部分水果調味乳，成分多為糖、水、黏稠劑、色素與香料，甚至不含果汁。若家長們只是提供孩子偶爾的點心飲品，選擇含有真實食材的產品，反而更符合營養邏輯。

至於從飲食教育方面，曾營養師認為過度禁止某些食物，反而可能產生「禁果效應」，讓孩子對被禁止的食物產生更強烈的渴望。當孩子日後接觸到這些食物，發現並沒有想像中可怕時，甚至可能對父母的規則產生質疑。因此，真正在飲食上的教育應該是教孩子學會選擇，而非單純用禁止築起界線；家長可透過閱讀成分表，讓孩子了解哪些飲品含有較多人工添加物，哪些則含有較天然的食材，同時教導適量攝取的概念。

曾營養師也提醒，白開水與鮮乳仍是孩子最理想的日常飲品，但若生活中需要一點甜味，與其為了守住原則而選擇人工調和產品，不如以科學觀點挑選相對天然的選項，並搭配適當的份量控制與飲食教育。

另外，有醫師建議孩童6歲前避免食用巧克力，營養師多建議12歲以下避免攝取可可；而美國2026年ADA指引也建議12歲前避免含咖啡因飲料，青少年每日咖啡因攝取量應控制在100毫克以內。專家強調，若無法完全避免，適量攝取並配合正確飲食教育，才是長遠之計。

