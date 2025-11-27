孩童店內亂跑！大創女店員勸阻「竟被媽媽罵到下跪」 目擊者：小孩在一旁看

南韓全羅南道大創百貨日前一名媽媽放任小孩在店內亂跑，女店員因擔心安全上前阻止，竟被小孩媽媽逼下跪道歉。（翻攝自instagram）

南韓全羅南道一間大創百貨日前有一名小孩在店內亂跑，遭女店員上前阻止，並提醒小孩這樣很危險，不料，小孩媽媽見狀後不僅沒管教，反而把店員罵到下跪道歉。事件影片在社群平台曝光後迅速引發網友熱議，討論焦點集中在顧客與店員之間的權責界線及員工保護措施。

大創百貨母子事件為何引爆社群熱議？

據南韓媒體報導，事件起因於一名孩童在店內靠近門口位置奔跑，女店員出於安全考量上前提醒。媽媽竟對此表示不滿，情緒激動地責罵店員：「管教小孩是媽媽的事情，妳一個店員憑什麼對顧客指手畫腳？妳為什麼不去把自己的工作做好？」，並要求女店員下跪道歉。目擊者指出，小孩當時還在旁觀看，媽媽卻對自身行為未見反省。

目擊者表示，女店員當下只是出於安全考量提醒顧客子女，但仍被迫承受羞辱，引發不少網友感嘆「員工沒有錯卻遭受這種待遇，令人無法理解」。影片在社群平台上曝光後迅速引起熱議，多數留言關注員工權益及顧客素質問題。

大創業者如何回應？

事件發生後，百貨業者已對內部員工提供關懷計畫，包括帶薪休假、心理諮詢及必要時的崗位調整。同時業者表示，如果員工決定提出刑事訴訟，公司將提供法律支援，並強調會持續關注店內工作環境及員工保護措施。

