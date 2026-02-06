孩童感冒補水注意：運動飲料不等於安全電解質

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

感冒並不需要特別多喝運動飲料，除非 有發燒或大量出汗才需要補充，而且喝的 時候要將運動飲料加水稀釋成1：1的比例。

很多人以為運動飲料可以加速人體對水分 和電解質的快速吸收，進而改善感冒，但 事實卻不是這樣！這個說法是在運動飲料 出現之後才開始流傳的。

其實，醫師會建 議感冒的人，運動飲料「配溫開水喝」， 說穿了，重點是喝溫開水緩解感冒症狀， 運動飲料只是加個味道而已。真正需要補 充運動飲料的對象主要是腸胃炎、嘔吐、 拉肚子的人，因為他們會流失比較多的電 解質。

此外，運動飲料糖分過高，即使經 過稀釋，電解質成分或濃度仍不適合孩童， 正確的做法應是購買口服電解質液或發泡 碇，以1顆兌水120c.c.給孩子服用。

