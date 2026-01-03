孩童抗蛀牙 每半年塗氟一次

別讓孩子「一口爛牙」！家長寒假期間可帶孩子做一件事，就是為牙齒塗氟。台北市立聯合醫院口腔醫學部將於寒假期間舉辦二年級至六年級學童免費塗氟活動，塗氟就像是為牙齒穿上防彈衣，可以減少發生蛀牙機會。

中華民國兒童牙科醫學會建議，孩子在一歲以前，就應該進行人生中第一次的牙科檢查，建立家庭與兒童牙醫之間緊密的關係，並且教育家長如何幫孩子口腔清潔與飲食搭配。

台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲指出，齲齒是兒童罹患率最高的口腔疾病，在寒暑假期間，學童容易接觸較多甜食，此時若未做好口腔照護，恐更容易罹患蛀牙。塗氟可以增加牙齒對酸的抵抗力，並可抑制細菌生長和新陳代謝，達到預防蛀牙目的。

李雅玲說，氟化物施用方式繁多，包括：飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏等。對學齡兒童施以牙齒表面局部塗氟是目前經評估有效的預防蛀牙方法之一，每半年一次的牙齒塗氟、正確的刷牙方式、維持良好的口腔衛生及飲食習慣，就能有效的預防蛀牙。

至於乳牙若生長紊亂，是否可以矯正？牙醫師公會全聯會理事長陳世岳表示，6歲前乳牙即使排列不整齊，不建議矯正，除非發生「錯咬」，例如外型看起來戽斗的「地包天」，上門牙咬合在下方齒列的外面，或是發生側方咬合也錯位，就必須提前做矯正。發生原因多與天生、或是有舔唇、咬奶嘴等習慣有關。

陳世岳建議，6歲前幼童發育期間、頭顱、牙弓都還會長大，齒列空間會改變，即使齒列有點擁擠，事實上有利於齒弓發育，因此「提早做可能都是白做工」，不過，6～8歲混合生長期時，若排列不整齊，可由醫師評估。