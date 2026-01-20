孩童攀爬迷你建築無人管 小人國溫柔發聲：懇請大家一起守護

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

小人國近期因舉辦「點點名，點到就免費」的免費入園活動，因此接連幾日人潮爆滿。昨（19）日小人國在臉書粉專發文，溫柔勸導入園民眾愛護園區內的設施，「想溫柔提醒大家，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。」懇請大家一起守護這份得來不易的小小世界。

小人國近期因舉辦「點點名，點到就免費」的免費入園活動，因此接連幾日人潮爆滿。（圖／小人國主題樂園 FB）

小人國自上周開始至25日，舉辦開春最強檔「點點名」活動，凡是名字裡有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」等字，除了本人可以免費入場外，最多還可以帶2位同行者以490元優惠價購買門票一起入場。

消息曝光後，立刻吸引大批民眾入園，進而導致人爆滿，所有設施都需要排隊1小時起跳，更有人傻眼直呼根本是「罰站一整天」。而大批的人潮湧入也為園區帶來不少亂象，小人國19日貼出一張照片，畫面中可見，一名小朋友正攀爬在園區內的造景建築物上，且身旁沒有家長阻止。

畫面中可見，一名小朋友正攀爬在園區內的造景建築物上，且身旁沒有家長阻止。（圖／小人國主題樂園 FB）

對此，小人國也溫柔發聲：「我們理解孩子在迷你世界中，容易把自己想像成「巨人」，那份投入與想像力其實很可愛」，但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜，「這些模型，就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多家庭、更多世代看見它的美好。」

不少網友看了紛紛在留言區位小人國打抱不平指出：「家長也不管，難怪有些店家會禁6歲以下進入」、「父母不教社會教，現在全台灣都知道了」、「一件作品是師父花了多少的時間去完成，被破壞只需要幾秒鐘，家長不能管好自己的孩子嗎？」、「這個家長不教，這個社會會替你們教」。

