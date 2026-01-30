南部中心／陳凱茂、劉尹淳 屏東報導

屏東縣府斥資1.2億元，在原本的新埤鄉綜合休閒公園，新增一座8公尺高的，貓頭鷹遊戲場，裡頭結合攀岩牆、垂直鑽籠、爬網等等，讓不同年齡層的小朋友，都能找到適合的遊具，30日啟用，作為送給孩童的新春賀禮。

孩童新春賀禮! 屏東貓頭鷹共融公園開幕 結合攀岩.爬網等遊具

"貓頭鷹共融公園"興建設計廣納國小兒童的心聲，結合攀岩牆、垂直鑽籠、爬網等，讓不同年齡層的孩子，都能找到適合的遊具。（圖／民視新聞）

小朋友換上財神爺服裝，在舞台上帶來熱鬧表演，在農曆年前，歡喜迎接貓頭鷹共融公園，正式開幕。屏東縣長周春米，率領眾人，走進遊戲場主塔，體驗各項遊樂設施。

廣告 廣告

孩童新春賀禮! 屏東貓頭鷹共融公園開幕 結合攀岩.爬網等遊具

公園的一旁還保留埤塘空間，在周邊種植挺水植物，民眾漫步在親水步道，還能親近大自然放鬆。（圖／民視新聞）

縣府斥資1.2億元，在原本的新埤鄉綜合休閒公園內，新增8公尺高的＂貓頭鷹遊戲場＂，興建設計廣納國小兒童的心聲，結合攀岩牆、垂直鑽籠、爬網等，讓不同年齡層的孩子，都能找到適合的遊具。小朋友表示，覺得好好玩，貓頭鷹很可愛。家長表示，剛有聽說是他們投票選的，很棒很棒，我們都很喜歡貓頭鷹。民眾表示，這個公園其實就還蠻符合小朋友們，他們喜歡爬來爬去，所以他們看到貓頭鷹，跟看到這些可以攀爬的東西的時候，就很開心。最特別的是，公園的一旁還保留埤塘空間，在周邊種植挺水植物，民眾漫步在親水步道，還能親近大自然放鬆。家長表示，造型不錯，旁邊還有花海，所以以後也會想多帶小朋友來這邊。屏東縣長周春米表示，現在公所也在我們的公園裡面種了花，我相信在過年這次春節賞花，踏春走春最好的地點。屏東縣府選在農曆年前，為小朋友送出新春賀禮，公園內的美麗花海，也陸續盛開，預料貓頭鷹公園將成為屏東新的熱門景點之一。

原文出處：孩童新春賀禮! 屏東貓頭鷹共融公園開幕 結合攀岩.爬網等遊具

更多民視新聞報導

台灣版霍諾德！搶看屏東燈節演唱會 民眾攀爬十米高裝置藝術

一秒走進山林仙境！嘉義春季限定紫藤花瀑等你來探險

航特部"高空滲透跳傘"訓練 汽機車停車等"直升機起飛"

